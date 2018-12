Autista gyermekek fejlesztését támogatja az Epson karácsonykor

Az autizmus valamely formájában minden hetvenedik ember érintett, a fejlett módszereknek köszönhetően már korai stádiumban felismerhetők a tünetek. A budapesti Symbo Alapítvány kiscsoportos keretek között végez szociális-kommunikációs fejlesztést, mint az érzelemtanítás, a szorongás és a düh kezelése, valamint a barátkozás. Az Epson Magyarország karácsonykor vizualizációs eszközökkel, egy Epson TW5400-as Full HD házimozi-projektorral és egy L6170-es EcoTank nyomtatóval támogatja a munkájukat, így a gyerekek fejlesztését.

A Symbo Alapítvány számára adományozott Epson TW5400-as Full HD házimozi-projektor a 3LCD technológiának köszönhetően nagy fényerejű és élénk képek megjelenítését teszi lehetővé. Részletgazdag és éles képi világával segíti elő, hogy a látottak maradandó élményt nyújtsanak a gyerekek számára. A projektor egyik nagy előnye, hogy akár a világos nappaliban is jól látható, élvezhető képet vetít, köszönhetően a 2500 lumenes fényerőnek. Az izzócsere nélküli 7500 üzemórás működés és a zökkenőmentes beállítás pedig hosszútávon biztosítja a problémamentes üzemeltetést.

„A fejlesztések során a kognitív tananyagot részben IKT (Információs és kommunikációs technológiai eszközök) eszközök felhasználásával oktatjuk, eddig laptopon vetítettünk prezentációkat, kisfilmeket és filmrészleteket. Hatalmas segítség számunkra, hogy ezután az ismereteket egy projektor segítségével adhatjuk át a gyerekeknek. Biztosak vagyunk benne, hogy sokkal jobban fogják élvezni a nagyobb méretben látható szituációkat és különlegesebb élmény lesz ezáltal számukra az arról való tanulás, ami egyébként nehezen megy nekik. Egy-egy szociális jelenetet megállíthatunk, így a gyerekekkel együtt értelmezhetjük azokat úgy, hogy még pontosabban megfigyelhetik a hétköznapokban gyorsan elillanó részleteket.”

– mondta Faragó Melinda, gyógypedagógus, a Symbo Alapítvány társalapítója.

A projektor mellett egy EcoTank nyomtatót is kapott az alapítvány a karácsonyfa alá. Az Epson EcoTank L6170-es készülék a vállalat tintasugaras megoldásainak minden előnyét biztosítja, hiszen kiváló minőségben lehet vele magas nyomatszámot nyomtatni, megbízható és emellett környezetbarát. A kezdőcsomaghoz mellékelt tintamennyiséggel egy átlagos felhasználó akár 3 évre elegendő festéket kap, a kezdőszett akár 14 000 fekete-fehér oldal és 11 200 színes oldal nyomtatását teszi lehetővé. Az alapítványnál különösen nagy az igénybevétel, ám még így is legalább egy évig is kitart majd ez a mennyiség.

„A gyerekek a tanfolyamokhoz kapcsolódó, speciális, sajátkezűleg készített munkafüzetet kapnak, amelyben részben az órán, de többnyire otthon dolgoznak. Az Epson által felajánlott nyomtató segítségével immár helyben tudjuk ezeket a munkafüzeteket elkészíteni. A készülék azért is nagy segítség számunkra, mert a foglalkozásokon sokszor fontos azonnal kinyomtatni egy-egy fotón a megörökített élményt – mostantól már ez lehetséges.”

– mondta Farkas Gyöngyi, gyógypedagógus, a Symbo Alapítvány társalapítója.

„Az autizmus valamely formájában minden hetvenedik ember érintett. Ennek ellenére napjainkban is számos sztereotípia, mitikus elgondolás, bizonytalanság és ellentmondás kíséri. A finomabb diagnosztikai módszereknek és bővülő tudásnak köszönhetően korai életkorban is felismerhetők a tünetek. A korai felismerés és megfelelő kezelés pedig pozitívan befolyásolhatja az érintettek életminőségét. A fejlődési zavar természetének megértése „kulcsot” adhat a család és a szakemberek számára is a gyermek megértéséhez és a segítségnyújtáshoz.”

– tette hozzá dr. Simó Judit, autizmus szakértő.