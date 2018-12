Újabb esélyt kapnak a gyengénlátó gyermekek: A Microsoft legújabb kódolás programja éppen nekik szól

Alapvető programozási tudás birtokában gyengénlátó embertársaink is aktív alkotói lehetnek a digitális világnak – ez a megfontolás vezérelte a Microsoft Magyarországot, valamint a Logiscool által alapított Digitális Tudásért Alapítványt, amikor látásproblémával élő gyermekeket vezetett be a kódolás és a programozás világába.

A Kodu és a Minecraft alkalmazásokkal a gyerekek szó szerint játszva tanulják meg a programozás alapjait, fejlődik az algoritmikus gondolkodásuk, ízelítőt kapnak a csapatmunkából. A Microsoft és az Alapítvány szakemberei tavaly a Mozgásjavító Iskola diákjainak tartottak foglalkozásokat a Kódolás órája keretében, az idén pedig a Gyengénlátók Általános Iskolájába költözött be a nemzetközi kezdeményezés. Itt 22 számítógép segítségével mintegy ötven, felsőtagozatos fiatalnak tanították meg a programozás alapjait a Digitális Tudásért Alapítvány oktatói és a Microsoft önkéntesei. Ehhez a code.org és a KODU fejlesztői programjait használták, amelyekkel a látásukban korlátozott fiatalok is tudnak kódolni, egyszerűbb alkalmazásokat fejleszteni. Mi több, IT-tudásuk elmélyítésével a későbbiekben akár informatikai munkát végezzenek, így keresett és jól jövedelmező szakmájuk, állásuk legyen, miután elvégzik az iskolát.

– mondta Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.

„Örülünk, hogy a gyengénlátó fiatalokat is bevezethetjük az élményalapú programozásba, hiszen a logikus, algoritmikus gondolkodás elsajátítása későbbi, felnőttkori esélyeiket is növeli a munka világában.”

– tette hozzá Breuer Anita, a Digitális Tudásért Alapítvány alapítója. A digitális írástudás fontosságát, a kódolásban, valamint a programozásban rejlő lehetőségeket egy friss amerikai felmérés szerint már a szülők és a tanárok is felismerték. Egy, a Microsoft megbízásából készült amerikai kutatás szerint sok szülő azt tartja nagy kihívásnak, hogy nincs elég tanár, aki megtanítaná a gyerekeknek a digitális képességeket.

Pedig a kódolás bárhol, bármilyen életkorban elkezdhető, ráadásul hasznos képességgel vértezi fel azt, aki ebbe belevág.

„Egy iskola az értékes, az életben is használható tudással nyújthatja a legtöbbet a diákjainak. Ha pedig ez a tudás esélyt is jelent a sérült gyermekeknek, azzal jelentős szolgálatot is teszünk”