Az Egyesült Államokban magyar módszerrel oktatják a programozást fiataloknak

A módszer lényege, hogy a tananyag pontosan igazodik a tanulók életkorához, tudásszintjéhez és érdeklődési köréhez. A Logiscool itthon idén ősztől már 39 helyszínen várja a 6-18 éves tanulókat.

Mivel a fiatalok ma már digitális eszközökkel a kezükben nőnek fel – sokszor több képernyőt is párhuzamosan használva -, egyre magasabb az ingerküszöbük, egyre nehezebb lekötni a figyelmüket. A 2014-ben alakult Logiscool ezt felismerve dolgozta ki saját oktatási módszerét, melynek központi eleme a Scoolcode oktatási platform. A felületet a legkönnyebben úgy képzelhetjük el, mint valami virtuális legózást: a gyerekek első programjai színes, digitális építőkockákból születnek, amivel már a legelső órákon saját játékokat tudnak fejleszteni. Így gyorsan megtanulják a programozáshoz szükséges gondolkodásmódot, nincs szükség hosszas elméleti oktatásra. Az azonnali sikerélmények után pedig maguk a tanulók kezdenek el érdeklődni a bonyolultabb programnyelvek iránt, ahogy még izgalmasabb játékokat, még menőbb robotokat, vagy még szebb 3D animációkat szeretnének fejleszteni. (Ugyanakkor a megértést könnyítő játékos, színes blokkok is elérhetőek maradnak számukra, ha szeretnének visszaváltani.)

A módszer annyira hatékony, hogy nemzetközi szinten már több mint 19.000 diák iratkozott be a Logiscoolba; idén ősszel pedig Európa után a tengerentúlon – Floridában és Mexikóban – is megnyílnak az első iskolák.

A programozás azonban nemcsak az élményekről szól, hiszen nincs program hiba (bug) nélkül, vagyis aki programozni tanul, rengeteget fog hibázni. A Logiscool pedagógiájának így része az is, hogy a gyerekek a hibákat ne személyes kudarcként, hanem megoldandó feladatként éljék meg. Ahogy a tanulók sorra túllendülnek a kisebb-nagyobb akadályokon, kitartóbbá válnak, nő az önbizalmuk, a problémamegoldó képességük és a kreativitásuk is. Éppen ezért a Logiscool nem csak a jövő programozóit várja, hanem minden gyereket, aki szeretné a saját hasznára fordítani a digitális világot, amelybe beleszületett. Példaképük ebben Észtország és Finnország, ahol már beépítették a programozást az általános iskolai tananyagba is.

A Logiscool jelenleg országszerte 39 helyszínen várja nyílt napokra a szülőket és a gyerekeket. A felnőttekkel a digitális világ kihívásairól beszélgetnek, amíg a gyerekek már rögtön programozhatnak is egy kicsit, a végeredményt pedig természetesen a szülőknek is megmutatják. A nyílt napokra és a kurzusokra a www.logiscool.com oldalon várják a jelentkezéseket 2018. október 7-ig.