A programozás manapság már a legfiatalabb korosztálynak is elérhető!

A Microsoft nem csupán a programfejlesztésben jár élen, hanem a tehetséggondozásban és a jövő generációjának internettudatos nevelésében is. Civil szervezeteket támogat, hogy azok a lehető legtöbb gyermeket tanítsák meg a tudatos internethasználatra, valamint együttműködik Logiscool-lal. A neves magyarországi programozó iskola idén ősszel is várja a diákokat kurzusaira.

A Microsoft Digital Skills For Youth pályázatának idei nyertese, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a gyermekek digitális készségeinek fejlesztésére kapott támogatást, amelyből többek között a mostani, ingyenes kurzusok is elindulhatnak. A megvalósításában a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal együttműködik a Logiscool is: a 2014-ben Magyarországon létrehozott programozó iskola innovatív oktatási módszertanával segít az NGYSZ-nek abban, hogy a tanulás lehetősége a lehető legtöbb gyermekhez eljusson. A számok önmagukért beszélnek: az elmúlt négy évben már több mint 19 000 gyerek tanult a Logiscoolban (magyar és külföldi Logiscoolban egyaránt), ahol a száraz tankönyvi formátumot elhagyva, valóban a gyermekek, fiatalok nyelvére lefordítva oktatják a programozást.

Az NGYSZ és a Logiscool Microsoft által támogatott közös programjában országszerte tartanak ingyenes kurzusokat 7-18 éves, hátrányos helyzetű, vagy nagy családból származó gyerekeknek. A kezdeményezésben összesen 60 támogatott hely érhető el. A tanfolyamokon – amelyekre október 5-ig lehet jelentkezni a Logiscool honlapján – a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a kódolás vagy a robotika világával.

A programozó kurzusok keretein belül saját számítógépes játékokat készíthetnek a Logiscool egyedi fejlesztésű oktatási platformján. A KODU tanfolyam egy gyerekek számára fejlesztett 3D-s játékplatform, ahol a gyerekek saját figurát és világot teremthetnek, a Robotika kurzuson pedig az építés és a programozás alapjait is elsajátíthatják. A Codia programjában pedig saját Minecraft-világot hozhatnak létre a haladó diákok.

A kurzusokról bővebb információ a Logiscool honlapján érhető el.