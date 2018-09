A mai világban a tanulás akár közösségi élménnyé is válhat

A Start it @K&H inkubátorban működő Cogito ezért egy olyan közösségi platformot hozott létre, amellyel a hallgatók és az oktatók közösen szerkeszthető tananyagot készíthetnek. Innovatív ötletük a Magyarországon először megrendezett Pitch@Palace Hungary 1.0 startup versenyen az előkelő harmadik helyen végzett, és elhozta a People’s Choice Award közönségdíjat is.

Az András, yorki herceg által 2014-ben létrehozott Pitch@Palace elnevezésű startup verseny célja, hogy bemutassa, támogassa és egyben mentorálja is a fiatal és innovatív vállalkozókat. A közép-európai országok közül elsőként Magyarországon megrendezett Pitch@Palace Hungary 1.0 versenyen a 12 döntős a yorki herceg, valamint hazai és nemzetközi nagyvállalati vezetők és befektetők előtt mutathatták be ötleteiket. Közülük az egyetemi jegyzetek közösségi megosztásán alapuló Cogito szoftver nemcsak az előkelő harmadik helyet érte el, de egyben elhozta a People’s Choice Award közönségdíjat is. „A Cogito egy közösségi média környezetbe ágyazott dokumentumszerkesztő, ami rendkívül gyors, egyszerű és hatékony kommunikációt, valamint információátadást tesz lehetővé a hallgatók és az oktatók között” – mondta el Majtán Máté a Cogito ügyvezető igazgatója.

Az intézményi oktatás eddig jól bevált kommunikációs és oktatás-szervezési eszközei, illetve módszerei napjainkban alapos újragondolást igényelnek, hiszen a napi szinten keletkező óriási információmennyiséggel a könyvek nem tudnak lépést tartani. „A fiatal egyetemisták manapság már olyan közösségi platformokon keresztül érintkeznek a világgal – és ezzel együtt a tanulnivalóval – amelyek 10 évvel ezelőtt még egyáltalán nem léteztek vagy épphogy csak gyerekcipőben jártak. Az egyetemi tankönyveket ugyan még mindig használják, de már elsősorban online tanulnak. Éppen ezért mi olyan megoldásban gondolkodtunk, amely a jelenleg főként még intézményi jellegű felsőoktatást inkább közösségi élménnyé varázsolja” – mondta el Majtán Máté.

„A Cogito egyfajta közösségi médiaként funkcionál, ahol az egyetemi professzorok is megoszthatják saját szakmai tartalmukat, legyen az egy élőben közvetített műtét vagy egy érdekes esettanulmány. Ezáltal a platform lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlegi oktatási rendszer találkozzon a hallgatói igényekkel és a jövőbeli technológiák adta lehetőségekkel. A Cogito nagyban megkönnyítheti a vizsgafelkészülést is, hiszen a lényege, hogy a hallgatók közösen készíthetik el a jegyzeteiket, amelyeket később az oktatók lektorálhatnak, ezáltal hitelesítve az ott leírtakat”

– ismertette a dokumentumszerkesztő platform lényegét Majtán Máté.

A Start it @K&H inkubátorba még pár napig, szeptember 20-ig ismét várják az innovatív ötlettel és nagy fejlődési potenciállal rendelkező startupok jelentkezését a https://startitkh.hu/ oldalon, iparági korlátozás nélkül.