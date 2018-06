Ha érdekel a mesterséges intelligencia, akkor itt egy ingyen képzés, ráadásul online, otthonról elvégezhető

Abban mind egyet érthetünk, hogy korunk egyik legnagyobb újítása a gépi tanulás, amiről normális esetben nem sokat tudunk, leginkább olyan szinten érintkezünk vele maximum, hogy ha olyan okostelefonunk van, ami alkalmazza, akkor használjuk. Akit ennél jobban érdekel a dolog, de nem szeretné a bankszámláját ilyesmivel terhelni, annak remek lehetőség ez, a Helsinki Egyetem által létrehozott 30 órás tanulási program, mely teljesen ingyenes és akár otthonról is elvégezhető. – írja a HVG.hu

A nagy népszerűségre való tekintettel számos cég foglalkozik AI fejlesztéssel, hiszen rengeteg lehetőséget rejt magában. Programokba, készülékekbe építik be, ami nem mindenki szerint teljesen veszélytelen, többek közt Elon Musk és Stephen Hawking is óvatosságra intette a tudós társadalmat, hogy ez az egész gépi tanulás dolog bármikor elszabadulhat és akár megállíthatatlan méreteket is ölthet, ahogy azt nem egy Sci-Fiben láthattuk már felvázolva.

Bár már használjuk, ez koránt sem jelenti azt, hogy az emberek többsége érti és tudja is, miről van szó pontosan. A megismeréséhez szükség van egy alap tudásra, amit nem tudunk összeszedni csak úgy az utcán, de legtöbbször még az egyetemen sem, ha nem olyan jellegű felsőoktatásban tanulunk, vagy tanultunk, ezért a Helsinki Egyetem úgy döntött, hogy ennek a tudatlanságnak egyszer és mindenkorra véget kell vetni.

‘The Elements of Artifical Intelligence’ címmel tették közzé azt a bizonyos csomagot, amit bármikor bárki letölthet és elsajátíthat, mindösszesen angol nyelvtudásra van szükség. Amellett, hogy szépen fel van építve az egész, még egy kis Science-Fiction is jut nekünk jutalmul, ha végigcsináljuk a kurzust, ugyanis lehetséges jövőképekről is szó esik az oktatócsomagban. Szerencsére érdeklődés is van rá, ugyanis már több mint 25 ezren töltötték le.