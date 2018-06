A magyarok nem csak a jobb fizetésért, hanem már hobbiból is tanulnak új szakmákat

Évről – évre nő azoknak a felnőtteknek a száma, akik visszaülnek az iskolapadba, hogy új szakmát tanuljanak. Jelenleg is több ezren vesznek részt ilyen jellegű képzéseken országszerte – áll a két vezető budapesti oktatóközpont, a Focus és a Ruander friss piaci elemzésében, amelyből az is kiderül, hogy ezek közül a legkeresettebbek az informatikát érintik, de folyamatosan nő az érdeklődés a fotográfiai, grafikusi, cukrász, illetve állatgondozó kurzusok iránt is.