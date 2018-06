Határon túl is hódít a magyar oktatási sikersztori!

Újabb határon túli OK Center kezdte meg működését a szlovákiai Nagyszombaton a magyar OK Oktatási Központok mintájára. Az élményalapú pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzéseket kínáló intézményben 5.000 szlovák és határon túli magyar általános és középiskolás képzése valósulhat meg évente. A központ megnyitása régiós szinten is előrelépést jelent a pénzügyi tudatosság fejlesztésében, hiszen a pénzügyi-gazdasági alapismeretek szintje nemcsak hazánkban, de a szomszédos országokban is alacsony.

2012-ben nyitotta meg kapuit az első OK Oktatási Központ Budapesten, mely gyökeresen újszerű formában és tartalommal nyújt ingyenes pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréningeket általános és középiskolásoknak. A projektet az OTP Fáy András Alapítvány hívta életre és üzemelteti. A képzések és maga a tréningközpont hamar nagy népszerűséget vívott ki magának: az oktatásra mintegy fél évre előre kell időpontot foglalni, akkora a túljelentkezés. A sikereken felbuzdulva 2016-ban megkezdte működését a nyíregyházi OK Oktatási Központ is, mely hazánk keleti régióinak igényeit szolgálja ki. A terjeszkedés, a know-how minél szélesebb körű alkalmazása azonban nem ért véget az országhatároknál, hiszen tavaly októberben az OTP Bank Románia jóvoltából elindult a bukaresti intézmény is, idén júniustól pedig a szlovákiai központban is elindult a képzés.

Évente 5.000 diák tanulhat majd Nagyszombaton

A magyarországi OK Oktatási Központokban évente mintegy 20.000 diák sajátíthatja el játékos módon a korszerű pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket. A frissen megnyílt nagyszombati centrumban három tréningterem várja majd a diákokat, akikkel a kezdetekben öt speciálisan képzett tréner foglalkozik majd. A cél, hogy évente 5.000 szlovákiai általános és középiskolás képzése valósuljon meg. Ráadásul – Magyarországhoz hasonlóan – az ország távolabbi pontjairól, ingyenes buszjáratokkal utazhatnak a gyerekek a központba. A program keretében pedig mind Magyarországon, mind Szlovákiában a felelős szülők és pedagógusok számára is megvalósul majd képzés.

„Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 2017 óta működünk együtt a szlovákiai OTP Ready Alapítvánnyal. Szlovákiában és Magyarországon is nagyon alacsony szintű a pénzügyi kultúra, a pénzügyi- és jövőtudatos tervezés, együttműködésünk erre a problémára kínál megoldást. Tavaly óta szintén ennek a projektnek köszönhetően járják trénereink a szlovákiai általános és középiskolákat, a nagyszombati OK Center megnyitása pedig együttműködésünk következő, nagyon fontos lépése.”

– fogalmazott Dr. Mészáros Tamás, az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumának elnöke a központ megnyitója kapcsán

Bukarestben nyüzsgő közösségi térré vált az OK Center

A román fővárosban 2017 októberében indult képzési hely különlegessége, hogy nemcsak iskolások, de felnőttek számára is biztosít tréningeket. Az oktatás mellett a romániai központ pedig közösségi „hub” funkciót is betölt: a bukaresti fiatalok egyik kedvenc co-working helyévé vált az OK Center, amelyet fiatal vállalkozók, kreatív diákok is előszeretettel használnak.

„Amellett, hogy a régiónkban általánosan alacsony a pénzügyi tudatosság szintje, az oktatás hagyományos formai és tartalmai megközelítése a világ minden pontján válságba került. Hiszen felgyorsult és egyre inkább digitálissá váló világunkban, ami ma még érdekes, holnap már egyáltalán nem köti le egy fiatal figyelmét, ráadásul a korszerű munkahelyek is teljesen új készségeket kívánnak meg, melyeket a klasszikus módszerekkel lehetetlen elsajátítani. Egy olyan radikálisan új, a 21. század kihívásaira válaszoló módszertant sikerült Magyarországon kifejlesztenünk, ami iránt nemcsak a szomszédos országokból, hanem a világ minden tájáról, többek között Finnországból, Malajziából és Szingapúrból is van érdeklődés.”

– fűzte hozzá Dr. Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezetője.