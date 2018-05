Hírességek álltak be a programozás fontosságát hirdető kampány mögé

A nemrégiben indított „Tanulj meg kódolni!” kampányával a Codecool az embereket igyekszik szemléletváltásra bírni. Az egy-két évtizede még egzotikus hóbortnak tartott otthoni számítástechnika mára teljesen hétköznapivá vált a fejlett társadalmakban, és a további fejlődés az elvárt alapkészségek közé emeli a programozást.

17 személyt kért föl a Codecool programozóiskola társadalmi célú kampánya keretében, hogy meséljenek a kódoláshoz és az információs technológiához való viszonyukról. 17 olyan embert, akinek teljesen más az életútja, mást csinálnak és máshova is tartanak, de mindegyikükben az a közös, hogy az informatikának kulcsszerepe van megélhetésükben, sikereikben.

A www.tanuljmegkodolni.hu weboldalon megtudhatjuk például Harcsa Veronikáról, hogy majdnem lediplomázott műszaki-informatika szakon; fény derül rá, hogy a Bitcoin hazai legismertebb evangelistáját mi indította arra, hogy négy évesen már programokat írjon; a vállalkozások tízezreinek könyveléséért felelős Kulcs-Soft első embere pedig korai lyukkártyás emlékeiről vall. Betekintést nyerhetünk többek között az Allas.hu, a Jófogás, az E.ON Business Services Hungary, a Prezi, a Bridge Budapest vagy a Szallas.hu első emberének informatikával való megismerkedése történetébe is. Saiid az Akkezdet Phiaitól pedig ihletettségében még egy strófát is költött a programozásról.

„Nem árt, ha mindenkiben tudatosul, és ezzel a felismeréssel vágunk neki a következő éveknek: a fejlődés az elvárt alapkészségek közé emeli a programozást, és korántsem csak a szűken vett fejlesztői szakmában, hanem a kereskedelemtől a kreatíviparon át a gyártásig minden területen”

– magyarázza Boda József, a Codecool programozóiskola alapító-ügyvezetője a mostani kezdeményezésük létjogosultságát.

A szakemberek iránti igényt jól jellemzi, hogy bár 4 hónapra vállal garanciát a Codecool az elhelyezkedésre, a legutóbb végzett 54 fő három hónapon belül elkelt.

„Az eredmények egyfelől a munkaerőpiaci helyzetet jellemzik, ugyanakkor talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy minket is dicsérnek: alig három év alatt megalapoztuk a privát programozásoktatás intenzív vállfajának elismertségét a foglalkoztatók körében”

– kommentálta Boda József az eredményeket.

A jövőbeni munkaadók már egyáltalán nem csak informatikai cégek, hanem sok egyéb olyan vállalkozással is megállapodás született a közelmúltban, amelyeknél valamilyen jellegű programozói, fejlesztői, tesztelői feladat merül fel. A frissen képzettek iránti bizalmat nagy mértékben megalapozzák a 12 hónapos elméleti oktatást követő gyakorlati hónapok tapasztalatai is: a munkaadó már ez idő alatt megbizonyosodhat a tanuló képességeiről, és aki ott helyt áll, akár annál a cégnél is elhelyezkedhet. A felvevőpiac igényeit azonban csak megfelelő számú jelentkező esetén van esély kielégíteni, ezért indították a „Tanulj meg kódolni!” kampányt.

A kampányvideókban a következő személyek szólalnak meg: