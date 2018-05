A programozás már nem csak a számítógépekről szól, hanem az egész világról

Egykoron csak a távközlésé volt, néhány éve pedig már az információs társadalom nemzetközi világnapja május 17. Ez alkalomból 17 ismert személyiséget kért fel a Codecool programozóiskola, hogy valljanak az informatikához való viszonyukról a legkorábbi emlékeiktől a legtávolabbi jóslataikig. A Tanuljmegkodolni.hu honlapon nyilatkozó, legkülönbözőbb területekről érkező szakemberek, művészek, cégvezetők múltjában és jelenében az a közös, hogy életük valamely pontján felismerték: a programozás elkerülhetetlenül a hétköznapjaik része lesz.

Immár ötven éve adózik megkülönböztetett figyelemmel a szakma május 17-nek. Míg azonban 1968-ban még „csupán” a távközlés volt olyan nóvum, ami érzékelhetően forradalmasította a minket körülvevő világot, 2006-tól az ENSZ döntése nyomán ezt a napot már az információs társadalom világnapjaként tartjuk számon.

Ennek alkalmából indítja útra a „Tanulj meg kódolni!” kampányát a Codecool programozóiskola.

Az információs technológiai fejlődés félelmetes tempóját jól érzékelteti, hogy míg a távírónak 100 év kellett ahhoz, hogy világnapot érdemeljen, ezzel szemben az egy-két évtizede még egzotikus hóbortnak tartott otthoni számítástechnika mára teljesen hétköznapivá vált a fejlett társadalmakban.

„Nem árt, ha ez mindenkiben tudatosul, és ezzel a felismeréssel vágunk neki a következő éveknek: a fejlődés az elvárt alapkészségek közé emeli a programozást, és korántsem csak a szűken vett fejlesztői szakmában, hanem a kereskedelemtől a kreatíviparon át a gyártásig minden területen”

– magyarázza Boda József, a Codecool programozóiskola alapító-ügyvezetője a mostani kezdeményezésük létjogosultságát.

A kommunikáció első 150 éve a passzív eszközhasználatról szólt, mostanra azonban a tömeges interakció nem csupán emberek közötti, hanem ember és gép, valamint gép és gép közöttivé vált. Ezt pedig a programozói készséggel állhat csak módunkban uralni. Nélküle nem lehet már boldogulni a munka világában és lassan a magánéletben sem – állapítják meg többen is a megszólaltatott szakmai és közéleti hírességek közül. A „Tanulj meg kódolni” kampányhoz forgatott videointerjúkra 17 személyt kértek föl, hogy meséljenek a kódoláshoz és az információs technológiához való viszonyukról, az első találkozástól a jövőbeli várakozásaikig. Megtudhatjuk Harcsa Veronikáról, hogy majdnem lediplomázott műszaki-informatika szakon; fény derül rá, hogy a Bitcoin hazai legismertebb evangelistáját mi indította arra, hogy négy évesen már programokat írjon; a vállalkozások tízezreinek könyveléséért felelős Kulcs-Soft első embere pedig korai lyukkártyás emlékeiről vall. Betekintést nyerhetünk többek között az Állás.hu, a Jófogás, az E.ON Business Services Hungary, a Prezi, a Bridge Budapest vagy a Szállás.hu első emberének informatikával való megismerkedésének történetébe is. Saiid az Akkezdet Phiaitól pedig ihletettségében még egy strófát is költött a programozásról.

„Közösen ünnepeljük ezt a forradalmat tizenhét olyan emberrel, akiknek teljesen más a háttere, az életútja, más volt az indíttatása, eltérő helyen és eltérő időben kerültek közel az informatikához, és így együtt bizonyítják, hogy az informatikai készségeknek immár legkülönbözőbb szakmákban van kulcsszerepe”

– mondja Boda József.

A kampányvideókban a következő személyek szólalnak meg: