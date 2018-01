Most megmutatjuk, melyik programozóiskola való neked!

Egyre népszerűbb témakör a továbbképzések piacán a programozás. A széles spektrumú OKJ-s szolgáltatóktól a speciális versenypiaci oktatóközpontokig ma már sok helyen hirdetnek programozó kurzusokat. Hogyan válasszunk az egyre változatosabb kínálatból? Mikre figyeljünk, hogy ne veszítsünk időt, energiát – esetleg pénzt – egy rossz döntéssel és a képzés végén a piacnak értékes fejlesztő váljon belőlünk? Az IT képzési szektor legismertebb szereplője, a Codecool nyújt támpontot azoknak, akik segítségre szorulnak egy fontos karrierdöntés előtt!

Időbeosztás, kitartás

Először is fontos meghatározni, hogy mennyi időt tudsz szánni a programozói ismeretek elsajátítására. Ha munkád, családod, vagy egyéb elfoglaltságod miatt kizárt, hogy heti néhány óránál többet, akkor felesleges is az intenzív képzésekben gondolkoznod, inkább saját időbeosztással elvégezhető online kurzus választása a reális. Ha már végeztél az iskoláiddal, és nem kell napi 8 órát a munkahelyeden sem töltened, akkor az a kérdés, hogy mennyire leszel kitartó, terhelhető. Számolj azzal is, hogy ha folyamatos tanulásra adod a fejed, amellett is meg kell tudnod élni, ezért jó, ha vannak tartalékaid. Az intenzív kurzusok néhány hónapja nem tűnik soknak, de ez idő alatt sem élhetsz aszkéta életet, kell az energia és a pihenés. A Codecool tanácsa: gondold át a lehetőségeidet és céljaidat, majd válassz egy olyan képzést, ami megfelel az életkörülményeidnek!

Alaposság

A legjobb programozóiskolák nem a hagyományos tankönyvek és tananyagok gyorsított átadását nyújtják! Ehelyett úgy készítik fel a diákot, hogy a későbbiekben egy új helyzetben is meg tudja állni a helyét, képes legyen az önfejlesztésre. Legyen a kurzus néhány hónap vagy akár több mint egy év, utána is folyamatosan tanulnunk kell, hisz a fejlesztői szakma is folyamatosan fejlődik. Ha már kinéztünk magunknak egy kurzust, érdemes megtudni az ott végzettektől, hogy az új munkakörükben való elhelyezkedéskor mennyire érezték biztosnak a képzésen megszerzett ismereteket. A Codecool tanácsa: kérdezz meg már végzett diákokat, hogy mennyire tudták hasznosítani a megszerzett tudást a későbbiek során!

Mentorok

Lehet bármilyen kiforrott egy oktatási rendszer, annak átadásához felkészült, és megfelelő létszámú oktatói csapat kell. Ráadásul a jó programozói oktatás kulcsa a sok gyakorlat, éppen ezért a hagyományos tanári szerep átalakul mentorrá, ahol a diák és a mentor együtt dolgozik. Fontos, hogy ha van is egy ismert mentora mutatóba egy iskolának, nem jutsz vele sokra, ha a mindennapokban nem vesznek részt a hozzá hasonló további oktatók. A Codecool tanácsa: szánj időt az oktatók és a csapat minél jobb feltérképezésére! Nézd meg facebook profiljukat, blogjukat (pl. kik posztolnak érdekes cikkeket), győződj meg szakmai múltjukról, publikációs tevékenységükről, a szakmai elkötelezettségükről!

Referenciák

Itthon hiányszakma a programozó és a szoftverfejlesztő, ezért gombamód szaporodnak az új kurzusok, képzések. Az újak esetében nehéz meggyőződni az ígéretekről, azonban a piacon már néhány éve jelenlevő oktatóközpontban végzett diákok elhelyezkedési sikereiről már lehet – sőt kell is – érdeklődni. A Codecool tanácsa: bátran keresd fel a suli partnercégeinek HR-eseit, végzett diákokat, hogy valósak-e az ígéretek!

Tandíj és garanciák

Nagyon változatos a kínálat a képzések időtartamát és tandíját illetően. Érdemes megfigyelni, hogy nincs egyenes arányosság a képzések hossza és árfekvése között: a szuperintenzív gyorstalpalók ára ugyanúgy lehet 1 millió forintnál is több, mint a 12 hónapot meghaladó hosszabb kurzusoké!

A Codecool tanácsa: végezz egy gyors számítást, hogy mennyi az egy hónapra vetített tandíj az összehasonlításra kiválasztott kurzusok esetében! Az iskolák különböző konstrukciókban igyekeznek segíteni a tandíj finanszírozásában. A képzések általában azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy hosszabb távon a befektetés megtérül, és jól fizető állásunk lesz egy feltörekvő iparágban. Azonban nagyon eltérő, hogy milyen támogatást és milyen garanciákat vállal egy suli a képzés utáni elhelyezkedésre. Csak segít az interjúra való felkészülésben? Esetleg valódi írásos kötelezettséget vállal a biztos elhelyezkedésre, és lemond a tandíjról, amíg ez nem jön össze? Fontos látni az ígéretek valóságtartalmát, hogy ne fordulhasson elő az, hogy a sok áldozat árán elvégzett kurzus nem hoz igazi karrierfejlődést, és a régi, nem kedvelt munkával kell törleszteni egy sikertelen képzés díját!

A Codecool tanácsa: látogass el a sulik nyílt napjaira és kérdezz rá nyíltan az állásgaranciára!