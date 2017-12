Tinédzserek győztek le tapasztalt programozókat az NNG versenyén

Lezárult az NNG Kft. országos programozóversenye, a C++ Grand Prix-t nyerő csapat tagjai egyenként 300.000 forint értékű nyereménnyel térhettek haza. A megmérettetés döntőjébe idén először egy középiskolás csapat is bejutott, akik több, tapasztalattal rendelkező csapatot maguk mögé utasítva harmadik helyen végeztek. A hatodik alkalommal megrendezett versenyre idén több mint száz csapat adta be pályázatát.