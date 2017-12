Szociálisan érzékeny technológiai innovációk jellemezték a 15. Szabadfogású Számítógép versenyt

A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány 2017. december 2-án az Új Budapest Galériában, a Bálna Budapestben átadta a jubileumi 15. alkalommal meghirdetett 19 év alatti fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép verseny díjait, idei 11 nyertesének. A nyertes pályaműveket bemutató kiállítás január 21-áig várja a látogatókat.

A <19 Szabadfogású Számítógép Verseny a kezdetektől arra törekszik, hogy fiatal, kreatív alkotókat a mindennapi iskolai feladataiktól, sőt szüleik, tanáraik elvárásaitól is független gondolkodásra, aktivitásra ösztönözze.

Kísérletet teszünk arra, hogy nem csupán egyszeri megerősítéssel, jutalommal honoráljuk az igyekezetet, hanem egyfajta megszállottságot, ha úgy tetszik megszállott haszontalankodást ültessünk el a fiatalok fejében, mivel ez a kreatív alkotótevékenység alapja.

Fontos, hogy egy verseny már indulásakor, s később az évenkénti megrendezésekor is világos és következetesen képviselt értékek mentén fogalmazza meg saját küldetését. Sok minden változott a 15 év alatt, de a <19 Szabadfogású Számítógép verseny évenkénti megrendezésén alapuló hagyomány következetesen tartotta magát az induláskor kijelölt sarokpontokhoz, célját és küldetését tekintve egyaránt. Ugyanis ma Magyarországon a 19 év alatti generációra fókuszáló, az informatikai kreativitást ösztönző és az eredményeket nyilvánosan bemutató verseny, mely által a fiatalok nemcsak megerősítést, hanem bemutatkozási lehetőséget, valamint szakmai kommunikációs platformot és támogatást is kapnak, a <19 Szabadfogású Számítógép Versenyen kívül nem létezik.

Eddig versenyeikre több mint 6000 pályázat érkezett, beleértve a határon túlról pályázók munkáit is. A verseny abból a szempontból is egyedülálló, hogy kategóriák és megkötések nélkül, szabadon lehet nevezni bármivel, ami számítógéppel készül: legyen az akár rajz, videó, animáció, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobilkommunikációs fejlesztés, robot, saját készítésű szoftver vagy hardver, illetve bármilyen egyéb informatikai megoldás. A korhatár egy olyan korosztály ötleteit és eszköztárát rajzolja ki, ami már most jól körvonalazza, hogy a jövőben ezek a fiatalok mire lehetnek képesek a technika segítségével. A beérkezett pályaművek olykor sokkal komolyabbak annál, mint amit ettől a korosztálytól várnánk.

A beadott pályamunkáknál nem az jelent előnyt, ami szép, trendi vagy ízlésesen tálalt, hanem ami izgalmas, egyedi, magas színvonalú vagy újító szándékú! Partner kapcsolatainknak köszönhetően, az Ars Electronica, a Deutscher Multimediapreis, vagy a Bugnplay nemzetközi versenyeinek díjazott alkotásait bemutató kiállításon a közönség is meggyőződhetett arról, hogy a magyar tizenévesek által készített számítógépes munkák kiemelkedő színvonalúak. Ez évben is számos előremutató, és valós problémákra választ adó munka érkezett be a versenyre. Legyen szó autizmussal élő gyerekek énképének meghatározásában segítő alkalmazásról, vagy hallássérültek és siketek jelnyelvét hanggá alakító kesztyűről.

December 2-án érdekes workshopokon vehettek részt azok, akik idén neveztek a versenyre, ezt követően pedig, a nyertes pályaművek bemutatásával egybekötött ünnepélyes díjátadón vehették át értékes nyereményeiket a nyertesek. A kezdeményezés támogatóinknak köszönhetően nagy értékű nyereményeket vehettek át a díjazottak. Az idei megmérettetésre beadott több mint 400 alkotás közül most is egy ötfős zsűri választotta ki a nyertes pályázatokat.