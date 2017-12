Top 10: Hogyan puskáznak a mai high-tech diákok az iskolában

Mindenkinek van egy puskázós története, amire szívesen gondol vissza. Amíg néhány évvel ezelőtt a puskáinkat a számológépünk hátoldalába rejtettük, kis papírra írtuk, amit harmonikába hajtogattunk össze, és a tenyerünkbe rejtettünk, vagy az adott szöveget közvetlenül a padra írtuk le, ma már a modern technika segíti a tanulókat.

A puskázás nagyon sokat változott az elmúlt években. Ma már nem az a bevett, mint 10-20 évvel ezelőtt. Ma már nem kis cetliket rejtegetnek a diákok a pad alatt, hanem a legmodernebb technikát bevetve csalnak dolgozatoknál és vizsgákon. Biztos mindenki emlékszik a vonalzó hátára vagy cipőtalpra felragasztott puskára, a lányok szoknyája alá rejtett cetlire, vagy az egymásnak halkan megsúgott megoldásokra. Mára eljárt az idő a hagyományos puskák felett, a trükkös tanulók már okostelefonokkal és digitális kommunikációs eszközökkel játsszák ki a tanárokat. Népszerű módszerek között található a csak speciális szemüvegben látható okosórán lévő puska, a nano méretű fülhallgató és a számológépen történő chatelés is – és ez csak néhány módszer azok közül, amiket ma használnak a diákok.

Nem csak apró méretük jelenti a modern puskák vonzerejét: hatalmas memóriájuknak köszönhetően egy-egy tantárgy egész anyaga elfér a diák zsebében lévő mobiltelefonon vagy a karján lévő okosórán. Sőt, ma már kaphatóak olyan programozható számológépeknek álcázott készülékek, amik lexikonnyi mennyiségű szöveg, képlet és adat tárolására is alkalmasak. Az UV tollat is mintha csak puskázásra találták volna ki: a toll ugyanis nem hagy szemmel látható nyomot a papíron, a puskát csak UV lámpa fényénél lehet látni (ami a toll végébe van szerelve). A legújabb generációs vezeték nélküli fülhallgatók olyan aprók, hogy szinte lehetetlen, hogy a tanárok kiszúrják őket. A legmodernebb ma kapható ilyen eszközökhöz ruha alá rejthető mikrofon is tartozik, ami mobiltelefonhoz kapcsolható, így a vizsgán bármikor feltűnés nélkül kommunikálhat a diák egy segítővel.

Természetesen nem szeretnénk senkit sem a puskázásra ösztönözni, de néha megkívánja a helyzet, hogy legyen nálunk egy kis mankó. Ki értene jobban az illúziókeltéshez, mint a kétszeres bűvész világbajnok Hajnóczy Soma, aki visszaül az iskolapadba, és legújabb videójában sorra veszi a legmodernebb ma használt puskázási módszereket, és ezeket a gyakorlatban is bemutatja.

Egyes felmérések szerint az egyetemisták több mint fele csalt már vizsgán. Soma arra biztatja a nézőit a videóban, hogy osszák meg történeteiket. A videó egyaránt hasznos lehet a diákoknak és a tanároknak. Soma megmutatja milyen modern puskázási módszerek léteznek, ezzel kiegyenlítve az esélyeket.