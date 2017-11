Figyelem! Elindult a Fintech Akadémia 2.0

A három hétig tartó esemény középpontjában az adat és az újszerű adathasznosítás áll. A neves külföldi előadók közreműködésével zajló program a fintech világ legaktuálisabb témáit járja körbe. Az akadémia időtartama alatt – 120 európai résztvevővel – banki fejlesztői verseny is zajlik.

Bevezetésként az egyik legígéretesebb brit fintech bank, a Starling felsővezetője Megan Caywood, valamint a bankok és a fintech startupok összekapcsolódását segítő nyílt banki szabványok kidolgozásáért felelős két legnagyobb európai szervezet, a techUK’s Open Bank Working Group társelnöke, dr. Louise Beaumont és a technikai szabvány ajánlások kidolgozását végző Berlin Group szakértői tartottak előadást.

Hetényi Márk, az MKB Bank Digitális és Lakossági Stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az MKB Bank a Fintech Akadémiával és annak nemzetközi szintre emelésével újabb nagy lépést tesz afelé, hogy a közép-kelet-európai régió fintech partner bankjává váljon.

A jövő héten a bankszektor Uber-jeként is emlegetett brit fintech startup, a Bud, vagy a Facebook-nak, az Apple-nek és a Tesla-nak is dolgozó magyar big data startup, a Starschema vezetői avatják be az érdeklődőket az adatvezérelt jövő világába. Emellett az IBM mesterséges intelligenciájával, a Watsonnal is beszélgethetnek majd a Fintech Akadémia résztvevői.

Svájc legnagyobb bankjának az UBS-nek, valamint az Európai Bizottságnak a blockchain technológiára épülő kísérleti projektjei szintén bemutatásra kerülnek.

A Fintech Akadémia időtartama alatt Magyarországon első alkalommal kerül sor ún. banki API tesztelői versenyre, amelynek keretében a résztvevők – egyedi tesztrendszerhez való hozzáféréssel – az MKB Bank API hozzáféréseit tesztelhetik. Hozzáféréseiken keresztül a fejlesztők azt tudják tesztelni, hogy a jövő évben életbe lépő PSD2 szabályozás után a startupok vagy harmadik feles szolgáltatók milyen módon fognak tudnak majd, digitális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani az MKB partnereinek és saját ügyfeleiknek. A szolgáltatás tökéletesítése és a legnagyobb biztonság garantálása érdekében az MKB Bank – hozzáféréseinek tesztelésére – meghívta a hazai és a nemzetközi fejlesztői közösséget. A felhívásra több mint 120-an jelentkeztek Európa több országából, többek között Romániából, Svájcból, Németországból és az Egyesült Királyságból. Az MKB Bank valamint az MKB Fintechlab által szervezett API tesztelői verseny tovább erősíti a szervezők elkötelezettségét a nyílt innováció mellett, amely közös inkubációs programjuk központi törekvése is egyben. A legjobbakat a verseny után az MKB Fintechlab inkubálja.