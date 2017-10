Már lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

A Magyar Innovációs Szövetség 2017. október 4-én, az Ericsson K+F Központjában 27. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból.

Az eseményt Jakab Roland az Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, mint házigazda nyitotta meg. Kiemelte, hogy a Verseny remek lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy megmutassák magukat és az ötleteiket. Dr. Palkovics László, államtitkár, a Verseny fővédnöke az EMMI nevében köszöntötte a meghívottakat és beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország az élen jár a tehetséggondozásban, azonban mindig van mit tennünk az előrelépés érdekében. Ösztönözte a fiatalokat, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel és ne féljenek megmutatni magukat. Ezután dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke hivatalosan is bejelentette a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt és ismertette a feltételeket. Főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is.

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát e-mailben kell eljuttatni 2017. november 28-án, 15 óráig beérkezően.

Dr. Pálinkás József, a Verseny társfővédnöke, az NKFIH elnöke felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy keressenek inspiráló környezetet és lássanak neki a munkának. Kiemelte továbbá, hogy nagyon fontos a fiatalok támogatása és inspirálása, amelyet a NKFIH is fontos feladatának érez, hiszen a fiatalok új ötleteikkel megalapozzák a versenyképes kutatásokat. Dér Ágnes, az M5 csatornaigazgatója, a verseny fő média támogatója egy kisfilmmel szemléltette az egy éves jubileumát nemrég ünneplő M5 Csatorna munkásságát. Rendkívül fontosnak tartják, hogy az emberekhez közel hozzák a tudományokat, így nagy örömmel vállalták idén is a Verseny népszerűsítését. Ezt követően Ivánka Gábor, zsűritag mutatta be azt a három fiatalt, akik a 2017. évben nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Zárszóként Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke elmondta, hogy a fiatalok prezentációi is bizonyítják, milyen nagy szükség van erre a tudományos és innovációs versenyre. Hangsúlyozta, hogy a beadási határidőre mindösszesen a kreatív ötleteket kell benyújtani, a 2. fordulóban azonban már működőképes eszközöket, befejezett projekteket is prezentálni kell.