Okostelefon fotós tanfolyam indul Huawei Akadémia néven

Okostelefonos fotós tanfolyamokkal és fogadóórákkal is várja a felhasználókat a most induló Huawei Akadémia. A vállalat új programjában ismert fényképészek és népszerű bloggerek havi rendszerességgel tartanak ingyenes workshopokat a Huawei készüléktulajdonosoknak, amelyeken megismerkedhetnek az okostelefonos fotózás alapjaival, és többféle fotózási technikával is. A tanfolyamokat az aktuális témától – tájkép, portré, szelfi vagy ételfotózás – függően, egyedi helyszíneken rendezik meg.

A képzés során a Leica kamerával rendelkező okostelefonokat (Huawei Mate9, Porsche Design Huawei Mate9, Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P10, Huawei P10 Plus) használják és ezek képkészítései mechanizmusát és funkcióit mutatják be a felhasználóknak a szakemberek. Egy-egy havi tanfolyamon 15 felhasználó számára van hely, az eseményre azok is regisztrálhatnak, akiknek nem ilyen típusú Huawei okostelefonjuk van. Az aktuális havi felhívást és a jelentkezés menetét a Huawei Facebook oldalán találhatják meg az érdeklődők.

Minden egyes tanfolyam más-más fotózási témára épül – ételfotózás, portré készítés, téli tájkép, fénnyel festés stb. –, a képzéseket pedig olyan ismert fotósok és népszerű bloggerek tartják, mint Rizsavi Tamás vagy Bársony Bence, de a fotósok sora bővülni fog, hiszen a Huawei több együttműködésen jelenleg is dolgozik A workshopokat a témához kapcsolódó egyedi helyszíneken például műteremben, látványkonyhában vagy karácsonyi vásáron rendezi meg a Huawei. Az egyre jobb képek készítésén, szakmai fejlődésen túl az is motiválhatja a résztvevőket, hogy minden workshop végén a vezető kiválasztja a legjobb fotót, amit A1-es, tehát fél négyzetméteres méretben fotópapírra kinyomtatva ajándékként megkap a készítője.

A Huawei Akadémia keretében a vállalat emellett havi rendszerességgel fogadóórákat is tart, amelyeken az okostelefonok felhasználóiban felmerült kérdéseket válaszolják meg Huawei a Szervizközpontjában. Ezek a kötetlen alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók többet tudjanak meg készülékeik működéséről, egyes funkcióiról, vagy kevésbé ismert alkalmazásairól, természetesen kérdéseiket is feltehetik a Huawei szakértőinek.