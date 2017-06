Új iskolák jelentkezését várja idén nyáron a Microsoft

Az utolsó betű, a „V” is felkerült a Herman Ottó Általános Iskola osztályainak digitális táblájára: kitört a vakáció. Az iskola, amely a Microsoft Innovatív Iskola Programjának keretében vonta be a digitális kompetenciákat és az informatikai eszközöket a tanítás jóformán egészébe, számos tapasztalat birtokában vág neki a következő tanévnek.

Az oktatás digitalizációja semmiképpen nem egyenlő az informatikai eszközök telepítésével, először a szemléletnek kell megváltoznia – állítják egybehangzóan a pedagógusok és a Microsoft szakértői. A vállalat újabb iskolák jelentkezését várja programjába.

Az Innovatív Pedagógus kezdeményezéshez eddig világszerte 350 000 tanár csatlakozott több mint 35 000 iskolából, a hálózat pedig napról napra bővül. A digitális oktatás lehetőségeivel az idén több mint 70 magyarországi pedagógus ismerkedett a programban: a tanárok online kurzusokra és Skype órákra „járhatnak” az Educator Community segítségével, de használhatják óravázlatok keresésére és megosztására is, folyamatosan fejlesztve és bővítve a rendelkezésükre álló digitális tananyagot.

A tavaly ősszel indult Microsoft Innovatív Iskola Program célja hozzásegíteni az intézményeket, pedagógusokat, így végső soron a diákokat a naprakész, digitális tudás elsajátításához a legmodernebb eszközök segítségével. Az országszerte jelenleg 18 intézmény részvételével zajló kezdeményezés része a módszertani támogatás, a legmegfelelőbb platformok és tanulásszervező rendszerek biztosítása, valamint az intézményvezetők és pedagógusok képzése.

„A mai gyerekek hamarabb tesznek szert a digitális írástudásra, mint a hagyományos értelemben vettre. És ahogy haladunk előre az időben, úgy fog egy diák felkészültsége egyre kevesebbet érni a megfelelő szintű digitális készségek nélkül”

– véli Szentkuti Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Az új generációs tudás megszerzésében nyújtanak segítséget a Microsoft oktatóprogramjai és az olyan digitális eszközök, mint a Minecraft for Education, a OneNote Classroom, a Skype az osztályban, illetve a Windows 10 Education.

„Nem pusztán eszközöket helyezünk el az iskolában, hanem radikális szemléletváltásra, digitális transzformációra ösztönözzük a támogatott intézményeket. A Microsoft végig fogja az iskolák és az ott dolgozók kezét, folyamatos és célirányos képzést, módszertani segítséget nyújt, ezáltal hatékonyan és tartósan alakítja át az adott intézményt 21. századi, versenyképes tudás átadására képes iskolává”

– hangsúlyozza Szentkuti Gabriella, aki szerint a kormányzat, az oktatási intézmények és az infokommunikációs iparág közös felelőssége, egyben pedig közös érdeke is, hogy támogassák a digitális írástudás elsajátítását.

A megkezdett munka a következő tanévben is folytatódik: az iskolák hálózati rendszerében lesz mód közös projektekre és versenyekre is, amelyeket továbbra is a Microsoft digitális oktatási megoldásai támogatnak. Az Innovatív Iskolák új évfolyamainak nevezéseit szeptember 8-ig várja a Microsoft Magyarország itt: aka.ms/innovativiskola