Rögtönzött iskolákkal segít a Vodafone Afrika legszegényebbjeinek

A Vodafone Alapítvány bejelentette, hogy tovább bővíti Afrika szubszaharai térségében folyó oktatási programjait, amelyek ezentúl több mint ötmillió marginalizált és a hagyományos oktatási rendszerből kiszorult gyermek javát szolgálják.

A Vodafone Alapítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ghánában, Lesothoban, Mozambikban és Tanzániában vezeti be az Instant Iskolák Afrikának elnevezésű kezdeményezést, amelynek célja magas minőségű online oktatási anyagok ingyenes biztosítása. A gyermekek, fiatalok és oktatók számára díjmentes és korlátlan lesz a hozzáférés, valamint a használathoz szükséges mobilinternet az Instant Iskolák Afrikának program online tananyagaihoz, elősegítve ezek széles körű elérését és felhasználását. A tartalom offline is elérhető lesz, így támogatva azokat a diákokat és oktatókat, akik nem rendelkeznek Internet-hozzáféréssel. A Vodafone Alapítvány hasonló dél-afrikai kezdeményezésének – a Vodacom e-School-nak – az előnyeit már 215 000 gyermek élvezi.

A Learning Equality * elnevezésű, nyílt forráskódú oktatástechnológiai megoldásokat biztosító nonprofit szervezettel közösen kidolgozott, Instant Iskolák Afrikának platform globális és helyi oktatási forrásanyagokat biztosít olyan tantárgyakban, mint a matematika és a természettudományok; több millió gyermeknek és fiatalnak biztosítva az oktatási anyagokhoz történő hozzáférést, egészen az általános iskolától a középiskola végéig.

A Vodafone Alapítvány jelenleg az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) közösen biztosít osztálytermi oktatást az Instant Network Schools program keretében, amely kifejezetten erre a célra tervezett, on-line elérhető oktatási forrásanyagok és táblagépek segítségével nyújt általános és középiskolai oktatást a menekülttáborokban tartózkodó gyermekek számára.

A Vodafone Alapítvány célja, hogy Instant Network Schools programjának segítségével 2025-ig hárommillió fiatal menekültet tudjon elérni. Arthur D. Little véleménye szerint a havonta máris több mint 43 ezer fiatalt segítő program képes lehet a fiatal menekültek 80%-ának életkörülményeit javítani.

Az Instant Iskolák Afrikának program a Vodafone Alapítvány oktatási programjait a menekülttáborok határain túlra is eljuttatja, Afrika-szerte támogatva még azokat a gyermekeket is, akik egyáltalán nem járnak iskolába. Az általános iskolába beiratkozó gyermekek aránya globálisan is Afrika szubszaharai területén a legalacsonyabb: az összesen 57 millió általánosiskolás-korú, ám iskolába nem járó gyermekből 34 millió él ebben a régióban. A kulturális normák és az elszigetelt közösségek miatt az általános és középiskolába nem járó gyerekek közül kiemelkedően magas a lányok aránya Afrika szubszaharai régiójában. Az UNESCO UIS felmérése szerint 15 millió általánosiskolás-korú lány soha nem kap esélyt rá, hogy egy általános iskolában megtanuljon írni vagy olvasni, míg ugyanez a szám a fiúknál 10 millióra rúg. Ezen lányok közül 9 millióan Afrika szubszaharai területén élnek. Ebben a régióban az ötévesnél fiatalabb gyermekek halálozási aránya majdnem kétszer olyan magas azokban az esetekben, ahol az anyák nem részesültek oktatásban, mint ott, ahol középiskolai végzettséget szereztek.

A bejelentésre közvetlenül azt követően került sor, hogy a Vodafone Alapítvány közzétette Connected Education c. jelentését, amely arra a következtetésre jutott, hogy az Instant Iskolák Afrikának program keretében rendelkezésre bocsátott on-line oktatási forrásanyagok 2025-ig több mint 50 millió gyermeknek segíthetnek Afrika-szerte, Indiában és Egyiptomban, ahogy a Vodafone Alapítvány figyelme egyre inkább ezen témák felé fordul.

Andrew Dunnett, a Vodafone Alapítvány igazgatója a következőket nyilatkozta: