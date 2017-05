Gyorsítja külföldi terjeszkedését a Codecool programozóiskola

Kétmillió eurós befektetést biztosít a PortfoLion Regionális Magántőke Alap a Codecool Kft. részére. A bevont tőke révén az oktatási szolgáltatások piacának legígéretesebb szegmensében folytathatja nemzetközi terjeszkedését a 2015-ben indult magyar programozóiskola.

Az informatikai munkaerőhiány mértékét Magyarországon 22 ezer főre, az EU-ban közel 1 millióra becsülik. Szakértők egyetértenek abban, hogy az IT-szakemberek utánpótlásának problémája létező, és várhatóan elhúzódó jelenség. A vállalatok jövőbeni boldogulásának és a gazdasági növekedésnek nem csak Magyarországon, hanem globális méretekben is legfontosabb kulcstényezőjévé vált a szakképzett informatikus munkaerő.

A trendeket korán felismerve magyar magánszemélyek 2015-ben alapították a Codecool informatikai szakoktató céget, mely jelenleg Budapesten, Miskolcon és Krakkóban tart fenn oktatási központokat. Immár négy évfolyamban, jelenleg több mint 300 diáknak oktatnak programozást, illetve a szakmában való elhelyezkedés sikerét biztosító egyéb készségeket. A Codecool 12 hónapos elméleti és 6 hónapos gyakorlati elemekből álló kurzusa során elsősorban 18 és 40 év közötti, informatikai előképzettséggel nem rendelkező pályakezdő, vagy pályamódosító fiatalokból, a felvevőpiaccal együttműködve képeznek programozókat és biztosítják számukra az elhelyezkedést. Ez a modell a hagyományos közép- és felsőoktatás mellett intenzív, nagy számú, és a vállalati gyakorlati igényekhez igazítható munkaerőpótlást tesz lehetővé. Az elhelyezkedésre adott garancia, valamint az utófinanszírozott képzés különösen vonzó a jelentkezők részére.

A Portfolion Regionális Magántőke Alap elsősorban néhány éves múlttal már rendelkező, stabil működést és reális üzleti terveket felmutatni képes, ígéretes, nemzetközi növekedési potenciállal rendelkező magyar középvállalatokba fektet.

A piaci igények európai szintű jelenlétén túl a befektetés mellett az szólt, hogy a Codecool az alapítása után a magyar piacon gyorsan bizonyította az oktatási programja versenyképességét, a lengyel terjeszkedéssel pedig igazolta a képzés rugalmas nemzetközi adaptálhatóságát”

– mondta el Simó György, az alapot kezelő PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési partnere.

„Az induló befektetésünk tökéletesen lefedte a minőségi oktatási háttér kialakításának költségeit, valamint az utófinanszírozású képzéssel együttjáró cash-flow igényt.”

– meséli Vinnai Balázs sikeres informatikai vállalkozó, a Codecool egyik alapítója.

„Mivel elképzeléseinket a szakmai és a vállalati oldal pozitívan visszaigazolta immáron két országban is, elérkezettnek láttuk az időt a további, elsősorban közép-európai növekedéshez szükséges tőkebevonásra.”

A rendelkezésre álló tőkéből a Codecool a következő 12 hónapban 2 új iskolát nyit külföldön, 1000-re bővítve így az általa egy évben képzett junior programozók számát. Az alapítók elképzelése szerint 2022-re Európa 24 városában működik majd Codecool iskola.

2016 óta uniós szinten is irányelv az üzleti életben és a társadalomban végbemenő digitális transzformációhoz elengedhetetlen munkaerőpiaci kínálatot biztosítani képes programok támogatása. Magyarországon az Informatikai Vállalkozások Szövetsége dolgozta ki és mutatta be nemrégiben a Digitális Munkaerő Programot, ebben külön is hangsúlyozva a célzott és gyorsított ütemű szakemberképzés szükségességét. Áprilisban a magyar kormány a Digitális Jólét Program újabb szakaszát (DJP 2.0) jelentette be, melyben önálló fókuszt élvez a munkaerőpiac igényeire választ adó oktatási programok kérdése.

„Mindez azt jelzi, hogy a Codecool által ideje korán felismert probléma és az erre megoldásként kínált program nem csak a jelentkező diákok és a foglalkoztató vállalatok körében népszerű, hanem immár a szakmai és a szabályozói oldalt is foglalkoztatja.”

– mondta Vinnai Balázs, aki az IVSZ alelnökeként maga is évek óta a téma elkötelezett szószólója.

„A jövőben minden iparágban és minden szinten digitalizálódni fog a munkavégzés. Emiatt valódi szakmai tudást nyújtó, új megközelítésű oktatás kell. A Codecool-hoz hasonló alternatív iskolarendszerek éppen emiatt fogják olyan gyorsasággal és mélységben átalakítani az oktatási piacot, mint ahogyan azt az Amazon.com és az online értékesítés tette a kereskedelmi szektorban.”

– tette hozzá Vinnai.