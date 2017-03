3D gyártástechnológiai képzések indulnak országszerte!

A 3D nyomtatás és szkennelés iránt érdeklődők áprilisban országszerte közelebb kerülhetnek az additív gyártástechnológiák legújabb vívmányaihoz. A budapesti bázisú, 3D technológiákra specializált oktatási stúdió, a 3D Akadémia ugyanis Sopronban, Debrecenben, Szegeden és Pécsen is egynapos képzéseket szervez, amelyeken minden mérnök, designer vagy hobbialkotó biztos alaptudást és gyakorlatot is szerezhet az innovatív eszközökkel.

A 3D Akadémiát az egyik legismertebb hazai, 3D technológiákkal foglalkozó cég, a FreeDee Printing Solutions alapította 2015-ben, mint Magyarország első 3D tárgyalkotásra szakosodott, tucatnyi 3D nyomtatóval és többféle 3D szkennerrel felszerelt oktatási stúdióját. Az elmúlt két évben többszáz mérnök, művész, technológus, egészségügyi szakember és cégtulajdonos vett részt a 3D Akadémia budapesti tanfolyamain., amely során megismerték a 3D technológiák fejlődő világát és gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a legújabb eszközökkel. Azok kedvéért, akik más városból szerettek volna részt venni az oktatásokon, a 3D Akadémia idén áprilisban Budapesten kívül 4 másik városban is egynapos alapképzéseket hirdetett.

A 3D Akadémia meghirdetett állomásai:

április 05. BUDAPEST

április 10. SOPRON

április 19. DEBRECEN

április 26. SZEGED

április 27. PÉCS

A tréningeket Szabó Péter, a 3D Akadémia vezetője és a FreeDee CTO-ja tartja. Az elérhető additív gyártástechnológiák és jellemző felhasználási területeik nemcsak prezentáció formájában, hanem kézzel fogható tárgyak és természetesen egy 3D nyomtató segítségével is bemutatásra kerülnek. A non-kontakt 3D szkennelés szakterületét is mélyrehatóan megismerhetik a résztvevők, illetve kipróbálhatnak asztali és kézi 3D szkennereket is. A digitalizált tárgyak adják az alapot a napot záró 3D modellezés modulhoz: egy népszerű 3D modellező szoftverben az alap rajzeszközökön túl mindenki megtanulhatja, hogyan lehet kiszűrni olyan hibákat, amelyek megakadályozhatnák a 3D nyomtatás sikerességét. A képzés azontúl, hogy a 3D nyomtatás és 3D szkennelés technológiáira fókuszál, a széleskörű alkalmazási példákon keresztül más gyártástechnológiák, például a fröccsöntés, forgácsolás, fémöntés, vákuumöntészet és az implantátumok területére is kitérőket enged.

A FreeDee 3D Akadémia képzésein általában nagyon színes társaság képviselteti magát. Az additív gyártástechnológiák ugyanis egyszerre nyújtanak új lehetőségeket a gépészmérnökök, ékszerészek, fogtechnikusok, formatervezők, sebészek, képzőművészek, bútorasztalosok, alkatrészgyártók vagy például a divattervezők szakmájában is. Foglalja le a helyét Ön is!