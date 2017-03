A Google támogatásának köszönhetően indul a KódKlub

A Google 87 millió forintos támogatásának köszönhetően a Skool projektet működtető Technológiai Oktatásért Alapítvány új programot indít a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeinek támogatására. A KódKlub elnevezésű projekt keretében az Alapítvány tízhetes ingyenes technológiai foglalkozásokat tart majd a kiválasztott gyermekotthonokban élő fiataloknak, akik sikeres fejlesztőcégek irodáiba is ellátogathatnak, hogy bepillantást nyerhessenek a programozók mindennapjaiba.

A Google karitatív ága, a Google.org világszerte olyan nonprofit szervezeteket támogat, amik az innováció és a technológia segítségével közelítik meg a társadalmi problémákat. Magyarországon a Technológiai Oktatásért Alapítvány KódKlub projektje valósul meg a Google.org több mint 87 millió forintos támogatásnak köszönhetően, mely a 6-18 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalokat célozza. Az áprilisban induló projekt középpontjában a legdinamikusabban fejlődő szektor, az IT-iparág áll, azon belül pedig a programozás. A kezdeményezés keretében két alkalommal, tavasszal és ősszel, tíz héten keresztül ingyenes foglalkozásokon keresztül 8 budapesti és vidéki otthon közel 100 fiataljának segítenek majd elsajátítani a programozás alapjait, ezzel is támogatva továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségeiket.

A foglalkozásokat a Technológiai Oktatásért Alapítvány vezető oktatói által képzett tanárok tartják majd, akik az úgynevezett Train The Trainer programon keresztül, a Skool projektben is használt szakmai és módszertani tudás megszerzése mellet egy érzékenyítő, kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására kifejlesztett tréningen is részt vesznek. A program célja, hogy élvezetes tanulási folyamatokkal és sikerélményekkel a fiatalok személyes és szociális kompetenciáit egyaránt fejlesszék, és egyúttal a fiatalok önbizalmát is növeljék. A KódKlub foglalkozásokon hasznos és szerethető tudást kapnak a diákok: játékos formában ismerkednek meg a programozás alapjaival, és a tananyagban szerepet kap a játékfejlesztés, a mobil alkalmazások fejlesztése, és a webfejlesztés is.

Az Alapítvány Skool programjához hasonlóan a KódKlub is bővelkedik szakmai különlegességekben: a 10 hét alatt a gyerekek ellátogatnak sikeres fejlesztő cégek irodáiba, bepillantást nyerhetnek a programozók mindennapjaiba, ahol tapasztalt szakemberekkel beszélgethetnek. A diákok és az oktatók közös munkáját a programban részt vevő önkéntesek segítik, akik személyes inspirációval támogatják az élményszerű felfedezést.

“Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Skool projekt sikereit követően alapítványunk tevékenységét egy olyan területre terjesztjük ki, melyet régóta szívügyünknek tekintünk. A Google segítségével aktívan rész veszünk a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeinek javításában, így ott segíthetünk, ahol különösen nagy szükség van a támogatásunkra, és ahol jelentős hatást tudunk elérni. Nagyon örülünk, hogy ebben egy olyan fontos partnerrel dolgozhatunk együtt, mint a Google, akinek szemlélete egybevág azzal, amit a fiatalok technológiai felzárkóztatásáról gondolunk.”

– mondta Major Zsófi, a Technológiai Oktatásért Alapítvány ügyvezetője.

“A Google.org számos olyan nonprofit szervezetet támogat világszerte, amely a technológia segítségével kínál megoldást a társadalmi kihívásokra. A digitális készségek fejlesztése egyike a Google által kiemelten fontosnak tartott területeknek, ezért nagyon örülünk, hogy a Technológiai Oktatásért Alapítvány KódKlub projektjének köszönhetően a fiatalok megismerkedhetnek a programozás világával, melynek ismerete várhatóan elengedhetetlen követelmény lesz a jövő munkaerőpiacán. Az így megszerzett tudásnak köszönhetően a gyerekek a későbbiekben számos előnyhöz juthatnak szakmai pályájuk során.”

– mondta Heal Edina, a Google magyarországi vezetője.

A KódKlub programok április elején indulnak a gyermekotthonokban. Jelenleg önkéntes szakmai mentorok toborzása zajlik, akik segítik a foglalkozást és a gyerekek tanulását. Az érdeklődők jelentkezését ezen a linken várják a szervezők: kodklub.org/legyel-az-onkentesunk/