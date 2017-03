6500 gyermek részesült internetbiztonsági oktatásban a Vodafone Digitális Iskola Program keretében

A tiszafüredi rendezvényen Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos elmondta, hogy a Digitális Jólét Program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy mindenki a digitalizáció nyertesévé válhasson és elkerüljük a társadalom digitális megosztottságát!

A 2016 elején elindított Vodafone Digitális Iskola Program elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, hiszen napjainkban nagyon komoly, talán behozhatatlan hátránnyal indul az életben az a gyermek, aki már az általános iskolában nem sajátítja el a digitális ismereteket, mondta Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese a Tiszafüreden rendezett sajtótájékoztatón.

Mint mondta:

Marchhart Pál elmondta, hogy a mai esemény egyben a Vodafone Digitális Iskola Program első fázisának végét is jelenti, hiszen 25 iskolában ezzel sikerült megteremteni azt az infrastrukturális hátteret és a digitális kompetenciáknak azt az alapvető szintjét, ami a továbblépéshez nélkülözhetetlen. Az eddig szerzett tapasztalatok nagyon fontosak, feldolgozásuk hamarosan befejeződik. Ezt követően tervezik elindítani a program második fázisát, melynek fókuszában a digitális kompetenciák továbbfejlesztése áll majd. „Abban szeretnénk segítséget nyújtani mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak, hogy a tableteket, internethozzáférést jobban be tudják építeni az egyes tantárgyak óráiba, érdekesebbé és hatékonyabbá téve ezzel a tanulás folyamatát”

– mondta Marchhart Pál.

A Vodafone Magyarország reményei szerint a megvalósuló programok más oktatási intézményben dolgozó pedagógusoknak digitális képességeik elmélyítéséhez is segítséget nyújthatnak.

Ozsváth János, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvoda igazgatója felidézte, milyen örömmel és köszönettel fogadták 2016 februárjában a Vodafone által biztosított táblagépeket. Mint mondta:

2016 februárja óta a Vodafone összesen 1300 táblagépet osztott ki az ország 25, döntően hátrányos helyzetű diákokat tanító iskolájában és díjmentesen biztosítja az oktatási célú használathoz szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet is. A közel 700 érintett pedagógus internetbiztonsági oktatására már 2016 tavaszán sor került, és 2016 októberében indult el a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Program oktatóinak részvételével a programban érintett 6500 érintett gyermek internetbiztonsági oktatása.

„A program keretében általam meglátogatott iskolákban azt tapasztaltam, hogy a szerényebb településeken működő iskolákban nagymértékű a diákok alul-szocializáltsága, ami NET-es magatartásukon is érződik. Megpróbálnak kimenekülni az internetes álomvilág irányába, arra számítva, hogy a virtuális térben sikereket érhetnek el, és pozitív visszajelzéseket kaphatnak. E cél elérése érdekében bármit bevetnek, legyen az álprofil létrehozása, vagy nem megfelelő képek megosztása, azaz az úgynevezett szexting. Ugyanakkor láttam nagyon jó szellemiségű iskolákat is, ahol a pedagógusok odafigyelnek a diákok internetes magatartására. Ennek ellenére előfordul, hogy a gyerekek óvatlanul használják az internetet, kikerülik a felnőttek óvó figyelmét, így könnyedén csapda helyzetbe kerülhetnek. Sajnos a felnőttek, illetve szülők sem mindig tudják, mire is kell figyelni, ez az oka annak, hogy a szülőket is el kell érnünk. A program kiemelkedően sikeres és hasznos, így bízom abban, hogy lesz folytatása!”