Samsung SMART School

Immár harmadik éve vesz részt az oktatás digitális fejlesztésében és a pedagógusok, iskolaigazgatók körében zajló szemléletváltásban az okoseszközök iskolai bevezetésének nagykövete, a Samsung Magyarország. Három év alatt több díjat, elismerést, társadalmi felelősségvállalási projektet és 25 új osztálytermet tudhat maga mögött a vállalat.

A Samsung 2014-ben, Jászfényszarun nyitotta meg első két SMART osztálytermét, melyek azóta a digitális oktatási reform ikonikus helyszíneivé váltak. A projekt lelkét a pedagógusképzésre is nagy hangsúlyt fektető SMART School saját szoftvere adja, mely a tanárok számára kifogyhatatlan eszköztárat, motivációra alkalmas rendszert, csoportmunkára és számonkérési lehetőségekre komponált fejlesztések széles tárházát kínálja. Az okostantermek további előnye, hogy új lendületet adnak a kötelező tananyag feldolgozásának, a megszerzett tudást pedig rövidebb idő alatt, hatékonyan segítenek elmélyíteni. „Rengeteg mindent tanultunk mi is a 3 év alatt, volt lehetőségünk megtapasztalni a gyerekek és a tanárok igényeit, többek között ezért töltöttük fel a SMART Schoolt a felhőbe is, ami biztosítja a házi feladat vagy az órai munka távoli elérését akár az iskolából éppen hiányzó gyerekek számára is” – emelte ki Nyilas Orsolya, a Samsung vállalati kommunikációs vezetője. A Samsung SMART Schoolnak köszönhetően látványosan fejlődik a diákok közötti csoportmunka, az iskolai okoseszközök ugyanakkor segítenek az esélyegyenlőség terén, továbbá jelentősen javítják a gyerekek későbbi továbbtanulásának és elhelyezkedésének esélyeit is.

Az elmúlt három év kimagasló fejlődést hozott a hazai pedagógia életében, hiszen egyre több iskola kezdte meg a digitális írás- és olvasáskészség beépítését az oktatásba. A Digitális Oktatási Stratégia 2016-os bemutatásával pedig további előrelépés várható az oktatási rendszer minden szintjén. A Stratégiában foglalt fejlesztéseket megelőzően az IVSZ koordinációjában elindult a Digitális Mintaiskola projekt, melyben a Samsung jászfényszarui tantermei is aktívan részt vesznek majd 2017 folyamán. A projekt célja, hogy a már digitálisan felszerelt iskolák diákjai és tanárai hozzájáruljanak a köznevelést érintő reformok gyakorlati megvalósításához.