Kiválasztották a legjobb női hallgatókat

Január végétől indul az ABB két egyetemi programja, melyeket a vállalat az energetika és automatizálás területén tanuló, végzős egyetemi és főiskolai hallgatók számára hozott létre. Az „ABB mentorprogram női hallgatóknak” egy öt hónapos program, a másik pedig egy fél évre szóló ABB ösztöndíj. A programok sikeressége azon is lemérhető, hogy a tavalyi ösztöndíjasok közül többen azóta főállású alkalmazottként folytatják pályafutásukat a vállalatnál.

A női mentorprogramra kiírt pályázaton indulók közül öt női végzős műszaki felsőoktatási hallgatót választottak ki az energetika és automatizálás területéről: Híres Nikol, Hornyák Barbara, Patkó Dóra, és Szabó Eszter, a Pallasz Athéné Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Óbudai Egyetem hallgatói vesznek majd részt a mentorprogramban.

A mentorprogram célja, hogy erősítse a nők részvételét és növelje a munkavállalási kedvét műszaki területen, illetve lehetőséget adjon, hogy a női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

“Női mentori programunkkal azt szeretnénk elősegíteni, hogy a műszaki pálya iránt érdeklődő nők bízzanak magukban és maradjanak a választott mérnöki pályán: vállalatunknál ehhez konkrét lehetőségeket és életpálya modelleket kínálunk” – mondta Tara-Julia Tammi, az ABB Kft. ügyvezetője.

A mentorprogram-pályázat nyertesei dedikált mentorokat kapnak a cég vezetői és szakemberei személyében, akikkel konzultáción vesznek részt havi egy alkalommal. A nyertesek betekintést nyerhetnek a cég mindennapjaiba, gyárlátogatáson vehetnek részt, találkozhatnak az ABB női vezetőivel, a HR szakemberektől személyes konzultáció keretében tanácsot kaphatnak a későbbi elhelyezkedéshez, vagy akár gyakornokként aktívan részt vehetnek a munkában.

Az ABB ösztöndíj programjában Korponai Dániel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója fog részt venni, aki hat havi pénzbeli juttatáson felül havonta két alkalommal interaktív konzultációs lehetőséget kap az ABB szakembereivel, valamint, hogy egy ABB gyárat meglátogasson külföldön, és diplomamunkáját az ABB-ről írja.

Az ABB ösztöndíjra 3. éves BSc, 4. vagy 5. éves MSc műszaki felsőoktatási hallgatók pályázhattak a következő gyakorlati témakörökben: együttműködő robotok felhasználási területei, digitalizálás az energiaellátásban, hisztorikus adatgyűjtő és elemző rendszer kialakítása Decathlon Services platformon, energiaelosztási rendszerek méretezéstől a megvalósulásig a kisfeszültségű területen, valamint megújuló energiák tárolása és összekapcsolása az elektromos közlekedéssel.

Az ABB szakemberei a beadott pályázatok értékelésénél mindkét programban figyelembe vették a jelentkezők motiváltságát, szakmai rátermettségét, valamint angol nyelvtudását. A pályázat elbírálásánál előnyt jelentett a korábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény, és a felsőoktatási szakmai tevékenységben való részvétel.

Tara-Julia Tammi, az ABB Kft. ügyvezetője hozzátette: „Jó úton haladunk, hogy ösztöndíj- és mentorprogramunkkal tovább erősítsük az ABB együttműködését a hazai műszaki felsőoktatási intézményekkel. Programjaink célja a jövő mérnökeinek megismertetése innovatív, korszerű technológiákkal, és a karrierlehetőségek bemutatása számukra. Ennek a szándékunknak különösen nagy hangsúlyt ad, hogy ma Magyarországon óriási az igény magasan képzett és gyakorlattal rendelkező műszaki végzettségű szakemberekre.”

A programok sikerességét bizonyítja, hogy a tavalyi ösztöndíjasok közül többen lehetőséget kaptak arra, hogy főállású alkalmazottként dolgozzanak a vállalatnál.

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai termékek, a robotika és hajtások, az ipari automatizálás és az energetikai hálózatok terén. Termékeit világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő vevőinek kínálja. Az innováció terén több mint 125 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, meghatározó szerepet játszik az energetika átalakításában és a negyedik ipari forradalomban is. Az ABB több mint 100 országban működik, és 135 000 főt alkalmaz. Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energiaszektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag