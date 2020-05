Amint a közösségi távolságtartást biztosító intézkedések mindennapjaink részei lettek, és a dolgozók folyamatosan szoknak hozzá új munkakörnyezetükhöz – amely akár a saját nappalijuk is lehet –, a magánélet és a munka könnyen gyakran összemosódik. A mostanában több felnőtt tartalmat néző otthonról dolgozók fele (51%-a) úgy nyilatkozott, hogy a munkavégzéshez is használt készülékén néz felnőtt tartalmakat, derül ki a Kaspersky Hogyan változtatta meg a koronavírus-járvány az emberek munkavégzési módját című jelentéséből.

Az „új normálisnak” számító jelenlegi helyzet hatással van a dolgozók munka és magánélet közötti egyensúlyára. A dolgozók csaknem egyharmada (31%-a) arról számolt be, hogy most a korábbinál több időt tölt munkavégzéssel. 46%-uk ugyanakkor azt mondta, hogy több időt tud a személyes tevékenységekre fordítani. Ez a változás talán annak tudható be, hogy az embereknek most nem kell annyit ingázniuk vagy utazniuk ahhoz, hogy eljussanak a munkahelyükre.

A jelentésből az is kiderül, hogy a dolgozók nehezebben tudják elkülöníteni egymástól a munkát és a személyes tevékenységeket, különösen akkor, ha az informatikáról van szó. A vállalkozások számára aggasztó lehet, hogy a saját bevallásuk szerint az otthonról való munkavégzés kezdete óta több felnőtt tartalmat néző dolgozók 51%-a azt állítja, hogy a munkájához használt készüléken nézi a felnőtt tartalmakat. A dolgozók csaknem egyötöde (18%-a) ráadásul olyan készüléken teszi ezt, amelyet a munkáltatója biztosított a számára, 33% pedig azt mondta, hogy a munkavégzéshez is használt saját készülékén néz felnőtt tartalmakat.

A dolgozók 55%-a továbbá arról számolt be, hogy mostanában többet olvas híreket, mint mielőtt elkezdett volna otthonról dolgozni. Bár ez érthető, hiszen az emberek naprakészek akarnak lenni a koronavírussal kapcsolatos legújabb fejleményekből, e tevékenység 60%-át azon a készüléken végzik, amelyet munkavégzéshez is használnak. Ez pedig akár malware-fertőzésekhez is vezethet, ha a dolgozók nem figyelnek oda arra, hogy milyen forrásokat és weboldalakat látogatnak.

A dolgozóknak az is szokásukká válik, hogy a személyes szolgáltatásokat munkavégzési célokra használják, ami növeli az árnyékinformatika potenciális kockázatát, többek között az érzékeny adatok nyilvánosságra kerülését. Például a dolgozók 42%-a a saját személyes e-mail címét használja munkaügyekhez, 49%-uk pedig úgy nyilatkozott, hogy nőtt az e-mail-használata, mióta otthonról dolgozik. 38%-uk olyan személyes üzenetküldő szolgáltatást használ, amelyet a munkahelyi IT-részleg nem hagyott jóvá, 60%-uk pedig gyakrabban használ chatszolgáltatást az új körülmények között.

„A szervezetek nem teljesíthetnek minden felhasználói igényt, például nem engedhetik meg, hogy a dolgozók tetszés szerinti szolgáltatásokat használjanak. Fontos megtalálni az egyensúlyt a felhasználói kényelem, az üzleti szükségszerűség és a biztonság között. Ennek eléréséhez egy vállalatnak a csak minimálisan szükséges jogosultságok elve alapján kell hozzáférést biztosítania a szolgáltatásokhoz, VPN-t kell létrehoznia, valamint biztonságos és jóváhagyott vállalati rendszereket kell használnia. Az ilyen típusú szoftverekben lehetnek bizonyos korlátozások, amelyek kis mértékben csökkentik a használhatóságot, de nagyon jól garantálják a biztonságot”

– mondta el Andrej Jevdokimov, a Kaspersky információbiztonsági igazgatója.

Annak biztosítására, hogy a vállalkozások mindent megtegyenek a dolgozóik és a vállalati adatok biztonságban tartása érdekében, a Kaspersky az alábbi intézkedések meghozatalát ajánlja a munkáltatóknak:

Szervezzenek alapvető biztonság-tudatossági képzést a dolgozóknak. Ez online is megoldható, a témakörök pedig terjedjenek ki a legalapvetőbb gyakorlatokra, például a fiók- és a jelszókezelésre, a biztonságos levelezésre és a végponti biztonságra. A Kaspersky és az Area9 Lyceum készített egy ingyenes modult, amely segít abban, hogy a dolgozók biztonságosan dolgozhassanak otthonról.

Gondoskodjanak arról, hogy az eszközök, a szoftverek, az alkalmazások és a szolgáltatások mindig frissítve legyenek a legújabb javításokkal.

Telepítsenek fel már bizonyított szoftvert, például a Kaspersky Endpoint Security Cloudot minden végpontra (a mobileszközökre is), és kapcsolják be a tűzfalakat. Bármilyen megoldást használjanak is, az tartalmazzon webes fenyegetések és e-mailes adathalászat elleni védelmet.

Azoknak a dolgozóknak és felhasználóknak, akiknek a saját készülékeikről kell otthonról dolgozniuk, a Kaspersky a következőket ajánlja:

Használjanak megbízható biztonsági megoldást, például a Kaspersky Security Cloud szoftvert, amely fenyegetések széles köre ellen biztosít átfogó védelmet.

Szigorúan csak megbízható forrásokból töltsenek le oktató vagy szórakoztató tartalmat.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan érintette az otthoni munkavégzés a dolgozókat, és ha el szeretné olvasni a teljes jelentést, keresse fel a https://www.kaspersky.com/blog/report-covid-wfh/ webhelyet.