A tajvani Zyxel bemutatta a piac egyik legátfogóbb biztonsági megoldását, a ZyWALL VPN1000 névre keresztelt VPN routert.

A hálózati kommunikációs gyártó ezzel olyan eszközt nyújt a kis- és közepes vállalkozásoknak, amellyel biztonságosan és könnyedén kezelhetnek információkat a munkavállalóik, telephelyeik valamint felhőmegoldásaik között.

Ahogy a kiberbűnözés egyre nagyobb teret nyer, a kis és középvállalkozásoknak (KKV) úgy válik egyre nehezebbé a biztonsági igényekhez való megfelelés. A ZyWALL VPN1000 egy könnyen telepíthető és csatlakoztatható SD-WAN-t és egyéb fontos biztonsági funkciókat kínál erre a problémára.

Az összes fontos VPN csatlakozás típust támogatva a ZyWALL sorozat legújabb tagja képes kezelni az IPSec, L2TP, SSL & TLS and PPTP protokollokat, valamint a telephely-telephely és ügyfél-telephely közötti topológiát is. Akár egy távolról dolgozó munkatárs számára kell hozzáférést biztosítani a cég hálózata számára, vagy a cég különböző csoportjai szeretnének riportokat küldeni a központ részére, biztosak lehetnek abban, hogy az adatok mindig titkosított módon, biztonságosan kerülnek továbbításra.

Központilag kezelhető biztonsági hálózat

A ZyWALL VPN1000 mellé egy egyéves SD-WAN licensz is jár, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások számára elérhető az önálló, és a Nebula Orchestrator (SD-WAN) üzemmód is. Míg a legtöbb SD-WAN megoldás terhelés megosztással optimalizálja a kapcsolódási teljesítményt – ahol a felhasználóknak egyesével kell beállítani minden egyes tűzfalat – a Zyxel SD-WAN eszközeivel ez központilag vezérelhető. Ennek köszönhetően a felhasználók biztonságosan és intelligensen irányíthatnak forgalmat a WAN-on keresztül, és javíthatják alkalmazásaik teljesítményét, ami így még jobb felhasználó élményt és alacsonyabb IT költségeket jelent.

Fontos biztonsági funkciók sora

A hagyományos VPN és SD-WAN funkciók mellett a ZyWALL VPN1000 könnyen telepíthető üzleti hálózati biztonságot kínál tűzfallal, tartalomszűrővel, teljesen integrált biztonsági feliratkozás szolgáltatással, URL és HTTPS domain szűréssel, illetve biztonságos kereséssel. A termék tartalmazza a Zyxel GeoEnforcer szolgáltatását is, ami a beérkező forgalom eredetét azonosítja be.

A funkciók közé tartozik emellett a hibrid felhő támogatás, az ellenőrzött átjáró pedig egyszerűen beállítható, ami sokkal egyszerűbb megoldást kínál azon vállalkozások számára, akik olyan nyilvános felhő infrastruktúrához szeretnének csatlakozni, mint az AWS VPC vagy a Microsoft Azure.

„A ZyWALL VPN1000 érkezésével a kis és középvállalatok eddig sosem látott biztonságra, gyorsaságra és agilitásra tehetnek szert, mindezt egy termékben. A csúcskategóriás VPN tűzfal termék portfoliónkkal a menedzselt szolgáltatást és értéknövelt szolgáltatást nyújtó, több telephellyel rendelkező vállalkozások nagy kiterjedésű hálózatait is ki tudjuk szolgálni, miközben adataik is biztonságban vannak”

– tette hozzá Treso Tamás, a Zyxel Magyarország vezetője.