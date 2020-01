Az ESET nemrég kiadott egy ingyenes BlueKeep (CVE-2019-0708) eszközt annak ellenőrzésére, hogy a Windows operációs rendszert futtató számítógép védett-e a sérülékenység kihasználása ellen. A brute-force támadások és a BlueKeep a közvetlen Remote Desktop Protocol (RDP) kapcsolatokat használják, és lehetővé teszik a támadók számára, hogy különféle rosszindulatú tevékenységeket hajtsanak végre az áldozat szervereinek felhasználásával.

– mondta Aryeh Goretsky, az ESET kutatója.

“Viszont az is tény, hogy sok rendszer még mindig nincs befoltozva, és az exploit rosszindulatú verziója továbbra is fellelhető.”

Az RDP lehetővé teszi, hogy az egyik számítógép hálózaton keresztül csatlakozzon a másikhoz, és azt a hálózatot távolról használja. Az elmúlt két évben az ESET egyre több olyan incidenssel találkozott, amelynek során a támadók az RDP segítségével távolról csatlakoztak egy Windows szerverhez az internetről. A számítógép adminisztrátoraként bejelentkezett támadók különféle rosszindulatú műveleteket hajthatnak végre, például letölthetnek és telepíthetnek programokat a kiszolgálóra, letilthatják a biztonsági szoftvereket vagy adatokat lophatnak a kiszolgálótól. Noha a támadók motivációja változó, a két leggyakoribb felhasználási terület a kriptovaluta bányász programok, és a zsarolóvírusok telepítése.

– mondja Goretsky.

A Microsoft a BlueKeep sebezhetőséget a legmagasabb, kritikus szintűnek értékelte a felhasználóknak szóló útmutatóban, illetve az Egyesült Államok kormányának nemzeti sebezhetőségi adatbázisában a CVE-2019-0708 értékelése a tízes skálán 9,8-as értéket kapott.

– mondja Goretsky.

„Az RDP használat, a feleslegesen nyitott kapcsolat illetve az ezzel kapcsolatos sebezhetőség javítatlansága komoly kockázatot jelent a felhasználók számára, hiszen azt látjuk, hogy a zsarolóvírus támadások jelentős része (több, mint 60%) itt képes megfertőzni a rendszereket, ez az első számú támadási vektor. Az állandó ransomware támadások (SamSam, Crysis, stb.) mellett rendszeresen megjelennek olyan alkalmi támadási hullámok is, amelyeket éppen az ilyen sérülékenységek kihasználására terveztek. Több felmérés is napvilágot látott – amelyek arról számoltak be, hogy bár a Microsoft javítófolt már 2019. május 14-én megjelent, azóta is hiba – javítatlan gépek millióit lehet még találni internetszerte. Vagyis itt kulcsfontosságú teendő lenne részint a hibajavítások késedelem nélküli alkalmazása, részint pedig ahol szükségtelen az RDP (3389-es TCP port), ott a letiltása is erősen javasolt.”