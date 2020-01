Az előző évben rájárt a rúd a személyes adatainkra. A jelszólopások mértéke 60%-kal nőtt 2018-hoz képest, a bejelentkezési adatok lopásai is emelkedőben voltak – az online pornó és felnőtt oldalak esetében különösen nagyot, több, mint 100%-ot nőttek.

Ez ahhoz vezetett, hogy az internethasználók nagyjából fele (56%) úgy érzi, hogy a teljeskörű személyesadat-biztonság a modern digitális korban lehetetlen, háromból egy ember (32.3%) pedig bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudná online privát szféráját megfelelően megvédeni. Nem meglepetés tehát, hogy egy új Kaspersky kérdőív eredménye szerint 42.3% a klasszikus “fogyás, egészséges életmód” fajta helyett inkább egy digitális újévi fogadalmat szeretne tenni 2020-ban. A Kaspersky kutatás megmutatta, hogy az emberek magasabb online viselkedési elvárásokat szeretnének önmaguk számára állítani az új évre, ezzel pedig biztosítani online egészségüket és biztonságukat olyan megoldásokkal, mint erősebb jelszavak használata és az életben először a kiberstressz szintek csökkentése.

A digitális fogadalmak arról szólnak, hogy megígérjük magunknak a digitális személyesadataink védelmét 2020-ban. Az elvégzett kérdőív megmutatta, hogy több terület is van, ehol az emberek változtatni szeretnének – mint a képernyő előtt töltött idő csökkentése, amit a válaszadók 29.1%-a szeretne megtenni, vagy éppen nem úgy aludni, hogy az okostelefon a párnán hever, amit a felhasználók 18.3%-a választott. Ebből is látszik, hogy a digitális detox népszerűsége továbbra is emelkedik. A válaszadók negyede több biztonsági mentést szeretne készíteni, illetve nagyobb rendszerességgel tisztítani számítógépük asztalát, 11.2% pedig szeretné törölni azokat a Facebook ismerősöket, akikkel sosem találkoztak személyesen. Úgy tűnik, hogy a tudatosabb kiber-életmód mindenképp egy 2020-as trend lesz.

David Emm, a Kaspersky Biztonsági Kutatási Igazgatója a következő tanácsokat adja a digitális élet jobbá tételére 2020-ban:

Célunk a Kaspersky-nél, hogy megvédjük a felhasználókat minden típusú, a privát életüket veszélyeztető online fenyegetéstől, továbbá segítsük az embereket, hogy a lehető legtöbbet tudják kihozni digitális életükből, biztonságban az online veszélyektől. Azért, hogy segítsük a fogyasztókat ebben és segítsük őket 2020-at a legbiztonságosabb online évvé tenni, arra biztatjuk az embereket, hogy bátorítsák barátaikat és szeretteiket digitális fogadalmak tételére digitális biztonságuk támogatására és kövessék ezeket az egyszerű lépéseket digitális adataik privátként való megőrzése érdekében: