A Panda Security kérdőívét kitöltő magyar szakemberek az egészségügyi adatok kiszivárgásától tartanak a legkevésbé.

Az ügyféladatokat, a pénzügyeket, a dolgozókat és a szerződéseket érintő bizalmas információk védelme számít a legkritikusabb feladatnak a közel száz megkérdezett informatikai és technológiai szakértő szerint. A válaszadók közül azonban csupán minden tízedik ítélné súlyos problémának, ha a cégnél őrzött egészségügyi adatok kerülnének rossz kezekbe. Az adatbiztonság erősítése mellett az adatmentés fejlesztését, a hálózat és a végpontok védelmét sorolták a jövő év elsődleges céljai közé.

A kutatásban résztvevő vállalkozások felénél nincs elkülönített költségvetés a kiberbiztonsági fejlesztésekre, és mindössze hét százalék tudott beszámolni a már meglévő keretük jelentős növekedéséről az elmúlt egy évben. A szakemberek kétharmada ennek ellenére nem aggódik amiatt, hogy cége egy évben belül kibertámadás áldozatává válhat, csupán a válaszadók ötöde véli úgy, hogy nem megfelelően védettek egy ilyen típusú betöréssel szemben.

Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének, a GDPR-nak való megfelelést a szakemberek döntő többsége kulcsfontosságú feladatnak tartja, azonban mindössze a megkérdezettek harmada tervezi a követelmények betartását támogató technológia beszerzését.

„Tevékenységük folytán a technológiai vállalatok óriási mennyiségű érzékeny üzleti adattal rendelkeznek, még sincs megfelelő hangsúly az adatbiztonságon. Bármelyik iparági szereplő hosszú távon csak úgy maradhat versenyképes, ha biztosítani tudja védettségét a behatolások ellen, ami az üzleti bizalom megtartásához elengedhetetlen”

– hangsúlyozta Gölcz Dénes, a Panda Security hazai ügyvezető igazgatója.

