A MultyX és Multy Plus eszközök mellé használható intuitív alkalmazás az egyre kifinomultabb zsarolóvírusokkal és a rosszindulatú szoftverekkel veszi fel a harcot.

Az AiShield a Zyxel mesterséges intelligencia alapú felhő biztonsági adatbázisának segítségével nyújt védelmet a hálózatot érő támadások, például a vírusok, az adathalász kísérletek vagy a rosszindulatú szoftverek ellen. Mivel a biztonsági szolgáltatás az összes csatlakoztatott eszközre kiterjed – még az olyan IoT technológiát használó készülékekre is, mint az okos TV vagy hangvezérlés – a felhasználók megnyugodhatnak, hogy otthonuk vagy vállalkozásuk hálózatának minden pontja képes ellenállni a virtuális támadásoknak.

A felhő intelligencia megállítja az ismert és az ismeretlen fenyegetéseket is

A Zyxel AiShield több rétegű védelmet nyújt a hálózatok és az eszközök számára: antivírus, anti-adathalászat, anti-botnet, rosszindulatú/zsaroló vírus blokkolás, IoT biztonság az okos eszközök számára, és webes biztonság az online böngészéshez. Az AiShield virtuális pajzsa mindig naprakész és valós idejű hozzáférést nyújt a Zyxel kiterjedt, önfejlesztő felhő biztonsági adatbázisához.

Egyszerű és kézenfekvő hálózatkezelő eszközök

Az AiShield mobil alkalmazás tölti be az irányító- és időzítő központ szerepét. A kezelőfelülettel könnyen áttekinthető és kezelhető a teljes hálózat és a csatlakoztatott eszközök. A felhasználók kezelhetik a hálózat hozzáféréseit, szigoríthatják a webes böngészést és az alkalmazásokat minden egyes felhasználó profil esetében, és 30 napra visszamenőleg megtekinthetik a fenyegetéseket és figyelmeztetéseket – mindezt az AiShield alkalmazáson belül. Ha részletes elemzésre vagyunk kíváncsiak, egy egyszerű kattintással könnyen érthető grafikus riportot kapunk a fenyegetésekről, amely tartalmazza a hálózat biztonságára vonatkozó adatokat.

„Lassan ott tartunk, hogy az emberek már azt sem tudják, biztonságos-e használni az Internetet egyáltalán”

– mondta el Treso Tamás, a Zyxel magyarországi vezetője.

„Az intelligens eszközök elterjedésével az adatvesztések, a személyazonossággal való visszaélések vagy az ennél is súlyosabb esetek egyre gyakrabban fordulhatnak elő. Ezért megalkottuk az AiShield-et, hogy az emberek egy könnyen használható megoldás segítségével átvehessék az irányítást a hálózatuk, az eszközeik és az otthonuk felett.”

– tette hozzá.

Az AiShield az egyik legátfogóbb és költséghatékonyabb hálózati biztonsági szolgáltatás a piacon. Most már elérhető a Zyxel Multy Plus és Multy X Mesh WiFi rendszerek számára is. Az 1 éves grátisz AiShield szolgáltatás minden új Multy Plus Mesh WiFi rendszer vásárlás mellé jár, hogy a kis- és otthoni irodák és kisvállalkozások hálózatai biztonságban legyenek. Minden új Multy X felhasználó 30 napig ingyen kipróbálhatja a szolgáltatást.