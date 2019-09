Biztonságosabb bankolás, friss szolgáltatások

Az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő (SMS) kód (3DS) kiküldése Budapest Bank ügyfelei esetében már idén január óta működik.

Az Európai Unió Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított irányelve (PSD2) 2019. szeptember 14-én lép hatályba: az erős ügyfélhitelesítésre vonatkozó rendelkezések alapján a mindennapi bankolás során változásokat tapasztalhatnak az ügyfelek, illetve a Budapest Bank az előírásoknak megfelelően elindította OpenAPI szolgáltatását is.

Az új rendelet egyik legfontosabb része, hogy nagy hangsúlyt fektet a bankolás biztonságának növelésére, amelyet az erős ügyfélhitelesítést segít. Ez bizonyos esetekben olyan változásokkal jár, amelyet ügyfeleink is tapasztalhatnak a mindennapokban. Az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő (SMS) kód (3DS) kiküldését biztosító szolgáltatás a Budapest Bank ügyfelei esetében már 2019. január elsejétől működik.

A részletek a honlapon megtalálhatók, azonban a legfontosabb változások a következők:

bizonyos tranzakciók és rögzített partner felé indított utalás esetén alkalmanként megerősítő (SMS) kód megadására lesz szükség,

érintéses vásárlások esetében összeghatártól függetlenül alkalmanként szükséges lehet a PIN kód megadása.

A Budapest Bank stratégiájának fontos eleme, hogy digitális megoldásaival, valamint az ügyfélélmény tekintetében is az élvonalban legyen, éppen ezért folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket, a várakozások szerint pedig a PSD2 előírásai is ezt segítik majd elő. Az Open Bankingre, azaz nyílt bankolásra vonatkozó európai uniós rendelet célja, hogy a banki szolgáltatásokat használó ügyfelek kezébe helyezi a banki adataik feletti kontrollt, illetve lehetőséget nyújt arra, hogy az ügyfél által előzetesen felhatalmazott harmadik feles szolgáltatók hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz. A Budapest Bank most elindult OpenAPI szolgáltatása olyan új bankolási megoldások előtt nyitja meg az utat, amelyek gyorsak, átláthatók és biztonságosak is.