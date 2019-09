A Fujitsu RunMyProcess az ImageWare Systems segítségével védi az IoT-eszközök adatbiztonságát

A Fujitsu RunMyProcess új fejlett hitelesítési képességekkel egészíti ki DigitalSuite folyamatintegrációs és üzletiworkflow-platformját.

Az új megoldás az ImageWare Systems, Inc. IoT DNA Security® biometrikus technológiájával garantálja az IoT-eszközök adatbiztonságát, és szabályozza felhasználói hozzáférésüket.

Az IoT-eszközök adatbiztonsága jelenleg az egyik legsürgetőbb kihívás az iparágban. Nagy nyilvánosságot kapott esetek mutatják, hogy a támadók könnyen megszerezhetik az ellenőrzést a védtelen összekapcsolt eszközök – és a köztük átvitt adatok – felett, sőt akár osztott DoS-támadások végrehajtására használt botnetekbe is bevonhatják az IoT-eszközöket. Tekintve, hogy a csatlakoztatott IoT-eszközök által generált adatmennyiség 2025-re várhatóan eléri a 79,4 zetabájtot1, olyan problémáról van szó, amelyet egyetlen vállalat sem hagyhat figyelmen kívül.

Erre a biztonsági kihívásra reagálva építi be a Fujitsu RunMyProcess az ImageWare IoT DNA Security technológiáját a DigitalSuite platformba. A többféle személyazonosítási módszert, köztük a biometrikus azonosítást is támogató megoldás nem csupán az IoT-eszközök felhasználói elérését, hanem magukat az adatokat is védi.

A Fujitsu RunMyProcess DigitalSuite könnyen kezelhető, mobilra tervezett üzleti alkalmazásokon és portálokon keresztül biztosít hozzáférést az IoT-adatok világához. Költséghatékonyan fejleszthető, bevezethető és skálázható platform. Az ImageWare Systems biztonsági mechanizmusainak alkalmazása gondoskodik róla, hogy ezek az üzleti alkalmazások megfeleljenek a Fujitsu RunMyProcess megoldásokra jellemző nagyvállalati biztonsági normáknak.

„A hagyományos internetes biztonsági stratégiák lelassítják az IoT-projektek megvalósítási ütemét. Az ImageWare Systems IoT DNA Security biometrikus technológiáját a RunMyProcess DigitalSuite-ba építve megpróbáljuk visszafordítani ezt a trendet. Így gyorsan és biztonságosan megépíthetők azok az összekapcsolt alkalmazások, amelyek a digitális világ felhasználóira, felhőire és eszközeire is kiterjesztik a nagyvállalati rendszereket. Az ImageWare Systemsszel létrehozott partnerkapcsolat révén reagálni tudunk napjaink IoT-vonatkozású kihívásaira, és teljesen új szintre tudjuk emelni az IoT-eszközök, az adatok és az alkalmazások biztonságát és skálázhatóságát”

– nyilatkozta Hiroshi Yazawa, a Fujitsu RunMyProcess vezérigazgatója.

„Az ImageWare IoT DNA Security fejlett felhasználó-azonosítási és eszközadat-biztonsági technológiáját a Fujitsu RunMyProcess Digital Suite platformjával ötvözve az IoT-szállítók legyőzhetik az IoT-rendszerbevezetésekkel járó kritikus internetes biztonsági kihívásokat. Az alkalmazásszállítók IoT-platformjai és alkalmazásai így most már többféle biometriai módszerrel is azonosíthatják a felhasználókat, biztonságos hozzáférést nyújtva ezzel az IoT-eszközökhöz”

– fejtette ki Jim Miller, az ImageWare Systems elnök-vezérigazgatója.

A Fujitsu RunMyProcess DigitalSuite natív felhőplatformján a szervezetek gyorsan és biztonságosan megépíthetik, tesztelhetik, bevezethetik és skálázhatják a digitális üzleti folyamatokat a felhőben, helyben és a mobilkörnyezetben is összekapcsoló, eszközfüggetlen alkalmazásokat. A RunMyProcess DigitalSuite segítségével a legkomplexebb üzleti folyamatokat is modellezhetik és észszerűsíthetik, miközben meglévő rendszereiket és szolgáltatásaikat okostelefonokkal, táblagépekkel, PC-kkel, hordható technológiával vagy más mobileszközökkel integrálhatják. A platform előre megépített csatlakozóival az ügyfelek gyorsabban kifejleszthetnek internetes alkalmazásokat, és hónapok helyett napokon belül bevezethetik, illetve rövid időn belül több ezer felhasználóra skálázhatják őket.

Piaci bevezetés

A megoldást az ügyfelek már jelenleg is világszerte megrendelhetik a RunMyProcess DigitalSuite és az IoT.nxt platform csomagja részeként.