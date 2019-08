Vigyázat! Egy új androidos zsarolóvírus a névjegyzéken keresztül terjed

Az ESET munkatársai jelentették a zsarolóvírus kampányban használt Reddit profilt, amely sajnos azóta sem került letiltásra. A vírus rövid ideig az „XDA fejlesztők” nevű fórumon is futott, amely az Android fejlesztők platformja, de az ESET jelentése alapján az operátorok szerencsére már eltávolították a rosszindulatú üzeneteket.

– mondta Lukáš Štefanko, a nyomozást vezető ESET-kutató.

Az új zsarolóvírus figyelemre méltó terjedési mechanizmussal rendelkezik. Mielőtt elkezdené a fájlok titkosítását, egy sor szöveges üzenetet küld az áldozat névjegyzékében szereplő címekre, és arra ösztönzi a címzetteket, hogy kattintsanak egy rosszindulatú linkre, amely a vírus telepítőfájljához vezet.

„Elméletileg az is a fertőzések széleskörű terjedését szolgálja, hogy a zsarolóvírus által küldött üzenetnek 42 különféle nyelvre lefordított változata is van. Ám szerencsére még a kevésbé biztonságtudatos felhasználók is könnyen észrevehetik, hogy az üzenetek fordítása kifejezetten gyenge, sőt egyes nyelvi verziók teljesen zagyvák, értelmetlenek”