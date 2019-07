Új biometrikus PalmSecure megoldásával a Fujitsu száműzi a jelszóhasználatot

Az európai, közel-keleti, indiai és afrikai ügyfelek számára azonnal elérhető, kibővített Fujitsu PalmSecure kínálat négy fő eleme: a Fujitsu biometrikus PalmSecure személyazonosító motor, valamint a kliensszámítógépek hozzáférését, az épületekbe, adatközpontokba való fizikai beléptetést és az egyéb alkalmazásokat átfogó API-n keresztül támogató ID GateKeeper, ID LifePass és ID Login V2. Az új kínálat révén az ügyfelek sokféle területen alkalmazhatják a jelszómentes biometrikus azonosítást.

A PalmSecure segítségével a szervezetek a biometrikus biztonság legmagasabb szintjét vehetik igénybe. A felhasználók számára is kényelmesebbé válik a használat, hiszen nem kell költséges ügyfélszolgálati támogatást igénybe venniük az elfelejtett jelszavak újrabeállításához. A nagy teljesítményű integrációs képességeknek köszönhetően az ügyfelek rendkívül biztonságos biometrikus ellenőrzéssel szabályozhatják az épületekbe való fizikai beléptetést és az eszközök elérését csakúgy, mint a konkrét alkalmazások és szolgáltatások logikai hozzáférését.

Az egyszerű, kényelmes és gyors biometrikus azonosítás minden feltételét biztosító, átfogó és skálázható Fujitsu PalmSecure kínálattal gyakorlatilag bármilyen alkalmazási területen megvalósítható a biztonságos biometrikus hozzáférés. Az új központi megfeleltetési szerver tovább növeli a biztonságot azzal, hogy a felhasználónak nem kell külön-külön regisztrálnia a különböző helyszínekre, eszközökre, alkalmazásokra és szolgáltatásokra. A más alkalmazásokkal és eszközökkel való egyszerű integrációt átfogó API támogatja, amelynek köszönhetően a felhasználási lehetőségek köre az adatközponti belépésen túl kiterjed például az ipari gépek bejelentkezési adatainak megadására és az egyszeri bejelentkezésre (SSO).

A minden irányból fenyegető, külső és belső támadások kihívást jelentenek a rendszerek biztonságának megőrzése szempontjából, és feltétlenül szükségessé teszik a technológiai biztonsági mechanizmusok és a kategorizált hozzáférés megvalósítását.

Ahogy a szervezetek folyamatosan keresik az egyre biztonságosabb és könnyebben kezelhető azonosítási módszereket az adatok eléréséhez, a fizikai helyszínekre való beléptetéshez és általában véve a biztonság megteremtéséhez, mind nagyobb elismertségnek örvend a meghízható, pontos és hatékony személyazonosító módszert kínáló biometria. A Fujitsu különféle biometrikus azonosító megoldásokkal (pl. szivárványhártya-, arc-, ujjlenyomat, hang- és aláírás-felismerés) végzett kutatásai azonban azt mutatják, hogy ezek kevéssé védenek a csalás és a lopás ellen, és esetenként (elsősorban az ujjlenyomat-felismerés) higiéniai szempontból sem megfelelőek.

Az érintésmentes PalmSecure azonosítási rendszer biometrikus technológiája a Fujitsu több mint két évtizedes képfelismerési tapasztalatait, valamint a BioSec Group Ltd. technológiáját hasznosítva, tenyérvéna-mintázatuk alapján azonosítja a felhasználókat. A tenyérvénák mindenkinél egyediek és rendkívül részletezettek, ami saját sablon készítését teszi lehetővé minden felhasználó számára.

A PalmSecure fejlett azonosítási algoritmusa rendkívül magas szintű pontosságot és sokoldalúságot biztosít. A téves elfogadási arány 0,00001% alatti (ami 10 millióból egynek felel meg), a téves elutasítási arány pedig 0,01% (10 ezerből 1). Ennek köszönhetően jelenleg a PalmSecure a piacon elérhető legpontosabb biometrikus azonosítási rendszer. Az érintkezésmentes leolvasó higiénikus és diszkrét, ami rendkívüli magas felhasználói elfogadottságot eredményez.

„A biometrikus azonosítás, azon belül is különösen a tenyérvéna-azonosító technológia magasabb szintre emeli az IT-biztonságot. A felhasználónak többé nem kell bonyolult jelszavakat megjegyeznie, illetve rendszeresen megváltoztatnia, így sokkal kényelmesebben érheti el biztonságosan eszközeit és alkalmazásait. A Fujitsu a megoldásfejlesztés és a -bevezetés során is mindvégig az egyszerűség elvét tartotta szem előtt. Így született meg a biometrikus azonosítómegoldások kibővített portfóliója, amely egyszerűsíti a szervezetek számára a biometrikus ellenőrzés bevezetését. A Fujitsu PalmSecure biometrikus azonosító algoritmusa rendkívül alacsony téves elfogadási aránnyal dolgozik, a központi regisztráció pedig arról is gondoskodik, hogy senki se tudja több azonosító készítésével kijátszani a rendszert”