Folyamatosan bővül a párizsi kiberbiztonsági kezdeményezés, a Paris Call

Az internet életünk szinte minden aspektusának megkerülhetetlen elemévé vált. Éppen ezért jelentenek növekvő fenyegetést az emberekre a létfontosságú állami, üzleti és egyéb infrastruktúrák ellen intézett, egyre nagyobb gyakorisággal érkező és egyre kifinomultabb számítógépes támadások.

Ezek „kártékony hatást gyakorolnak a nemzetközi és nemzeti biztonságra, a demokratikus folyamatokra, a globális gazdaságra, az ötletek és információk szabad áramlására, valamint az egyének biztonságérzetére, biztonságára és magánéletére” – áll a Paris Call for Trust and Security in Cyberspace alapító dokumentumában.

A tavaly novemberben elindított kezdeményezés világméretű összefogásra szólítja fel az állami, üzleti és civilszereplőket annak érdekében, hogy közös és összehangolt lépéseket tegyenek a kibertér védelme érdekében. A globális összefogás jelentőségének felismerése nem újkeletű: hasonló megfontolás vezérelte az alapító 34 vezető digitális vállalatot – köztük a Microsoftot, a Dell-t, a HP-t, az Oracle-t és az SAP-t –, amikor megalapították a globális és regionális technológiai vállalatok kibervédelmi erőfeszítéseit közös mederbe terelő CyberSecurity Tech Accord-ot. A párizsi felhívás viszont ennél is átfogóbb és az eddigi legnagyobb támogatottságú kezdeményezés: az induláskor 57 ország kormánya írta alá a Paris Call-t, köztük Magyarországé is, továbbá 284 iparági szereplő és 115 civilszervezet.

Ez a kör bővült ki jelentősen a 2019-es Forum de la Cybersécurité (FIC) konferencián. A franciaországi Lille-ben január 22-én és 23-án megrendezett fórumon a legfontosabb nemzetgazdasági ágazatok meghatározó szereplői csatlakoztak a felhíváshoz: pénzügyi intézmények, közüzemi szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, energetikai és gyógyszercégek stb.

„Ahogy a Tech Accord esetében motorszerepet töltött be a Microsoft, ugyanez a helyzet a Paris Call kezdeményezéssel is, ráadásul utóbbiban kormányzati és nem kormányzati szereplők vállalnak közös felelősséget”

– fogalmazott Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország megbízott ügyvezetői igazgatója. Az újonnan csatlakozók arra vállalkoznak, hogy egymással és az alapítókkal együttműködve tesznek meg mindent digitális folyamataik biztonságosságának erősítése érdekében, útjába állnak a rosszindulatú informatikai eszközök és gyakorlatok elterjedésének, elejét veszik az üzleti célú kémkedésnek és a szellemi tulajdon informatikai eszközökkel történő eltulajdonításának.

A Paris Call kiterjed továbbá a politikai választási folyamatok tisztaságának aláásását célzó számítógépes támadások és rosszindulatú aktivitások felderítésére és megakadályozására, a valamennyi szereplő érdekeit szolgáló kiberhigiénia megerősítésére, a felelős netes magatartás nemzetközi normáinak széles körű elfogadtatására és végrehajtására. A kezdeményezés részét képezik azok az általános bizalmat erősítő intézkedések is, amelyek megtételével közelebb kerülünk a nyitott, biztonságos, kiszámíthatóan és mindenki által hozzáférhető, békés kibertérhez.