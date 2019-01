Kilométeróra-visszatekeréseket és TAJ-visszaéléseket szüntethetne meg a blockchain

A módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságunk egyik alapfeltétele. Ezt a biztonságot garantálja a blockchain, amely 2019-ben számos területen áttörést hozhat – hívja fel a figyelmet Szabolcsi András, az első hazai blockchaint fejlesztő magyar cég, a BlockBen informatikai igazgatója.

Digitalizálódó világunkban a hamisíthatatlan folyamatvezérlést, biztonságos és hiteles időbeli érkeztetést, valamint garantált változáskövetést biztosító blockchain jelenti a biztonságos megoldást az élet minden olyan területén, ahol az emberek megadják vagy tárolják adataikat.

„Az egészségügyben például a blockchain technológiának köszönhetően megszűnnének a betegéletút során tévesen regisztrált vizsgálatok és a TAJ-számmal való visszaélések. Ha ugyanis a vizsgálatokat digitális aláírással kellene jóváhagynia a betegeknek, a rendszer transzparens, visszakövethető és megmásíthatatlan lenne. Így megelőzhető volna, hogy kár érje az államot és az adófizetőket”

– magyarázza a blockchain technológia egyik előnyét Szabolcsi András, a BlockBen informatikai igazgatója. A magyar tulajdonú cég tavaly kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón. Az informatikai igazgató hozzátette: technológiai értelemben lehetséges lenne akár a társadalombiztosítás rendszerének és a NAV, illetve egyéb szervek adatbázisának összekapcsolása is, melyek korábban direkt szétdarabolásra kerültek a biztonságos és hiteles adathozzáférések technológiai hiánya miatt. Így például azonnal aktiválódhatna a TAJ kártya, ha befizetés érkezik az adóhatóság rendszerébe.

A BlockBen a digitálisan hiteles könyvelésben is használja már a technológiát: olyan, blockchain alapon működő számlavezető rendszert fejlesztett, amely kizárja a hamisítást, banki szintű pénzügyi biztonságot tud nyújtani és megfelel valamennyi számviteli előírásnak.

Szabolcsi András további példákat is említ a blockchain hasznosíthatóságára: a technológia alkalmazásával megelőzhetők lennének például az autó-nyilvántartásokkal kapcsolatos trükközések, így a kilométerórák visszatekerése. Az ingatlannyilvántartástól a szerződéskötésekig, az ügyvédi és közjegyzői okiratok digitalizálásáig számos lehetőség nyílik az eljárások egyszerűsítésére és biztonságossá tételére. A technológia iránt már a bankszektor is élénken érdeklődik, hiszen a blockchain szavatolja a digitális jogosultság-kezelést és az ügyféladatok biztonságát, valamint megoldást nyújt a hiteles könyveléshez. Az online fizetési folyamatokban is alkalmazható, számlabefizetéstől az autópálya-matrica vásárlásáig.

Szabolcsi András szerint a Deloitte nemrégiben publikált tanulmánya is mutatja a felfokozott érdeklődést a téma iránt: a közép-kelet-európai régióban a vállalatvezetők 45 százaléka szerint komoly áttörést jelent a blockchain technológia, és versenyhátránnyal jár, ha valaki nem alkalmazza. A cégek 30 százaléka tervez legalább 100 ezer eurót költeni blockchainnel kapcsolatos fejlesztésre.