Vajon ki felügyeli a céges szervereket az ünnepek alatt?

A legtöbb kis- és középvállalkozás bezárja kapuit az ünnepek alatt még akkor is, ha egyébként az év többi napján 24 órás üzemben zajlik a munka a cégnél. Az ilyen tervezett leállások gyakran okozzák azt is, hogy napokig senki nem jár az irodában, így semmilyen felügyeletet nem kap a céges informatikai rendszer sem. Ez pedig óhatatlanul magában rejti annak a veszélyét, hogy egy nem várt probléma, vagy leállás miatt az év első munkanapjai tűzoltással kezdődjenek, amikor általában még a rendszergazdákat is nehezebb utolérni.

Az ünnepek alatt felügyelet nélkül hagyott szerverekre számtalan veszély leselkedik. A nem várt hibák, esetleges áramkimaradások, egyéb külső behatásokból eredő leállások miatt időszakosan elérhetetlenné válhat a céges weboldal, nem működik a webshop, a külső telephelyeken lévő kliensek által használt adatbázisszerver, netán a levelezőrendszer. De az is előfordulhat akár, hogy egy év eleji tender beadása válik nehézkessé. Mindez esetlegesen pénzben kifejezett, jelentős összegű károkat is okozhat a vállalatnak. Ilyen veszély lehet az áramhálózat, vagy az internetkapcsolat időszakos kiesése, kimaradása, melyekre az átlagos hétköznapokon gyorsan tudnak reagálni az üzemeltetők, de az ünnepi időszakban ez nagyon nehéz feladat elé állíthatja a vállalkozásokat. Sok cég – amely egyáltalán megteheti – ezért azt az utat választja, hogy az éves zárva tartás idején az irodai szervert is lekapcsolja, ez azonban rendkívül rizikós folyamat: amikor egy irodában elhelyezett szervert kikapcsolnak, majd később visszakapcsolnak, az addig jobbára folyamatos üzem alatt álló, érzékeny elektronikai komponensek komoly terhelést kapnak. Különösen igaz ez a merevlemezes adattárolókra, melyeket a hőtágulásból eredően ilyenkor valóságos sokkhatás ér, ami a következő bekapcsolásnál szélsőséges esetben akár adatvesztéshez is vezethet.

“Számos olyan esetről hallunk, amikor egy vállalat szerverei, IT rendszere karácsony és az ünnepi időszak alatt omlott össze, komoly problémákat okozva a januári évkezdésre. A legtöbb vállalat nem számol ezzel a veszéllyel és amikor megtörténik a szerver krach, akkor jönnek rá a cégvezetők, hogy érdemesebb lett volna jobban bebiztosítani a szerver üzemeltetési hátterét”

– mondja el Hajmási Gergely a DoclerNet Hoszting kereskedelmi vezetője. A szakember szerint a legtöbb veszélyforrás könnyedén elkerülhető, ha a szervert egy hosztingcég szerverparkjában helyezi el a cég, ami drámai mértékben csökkenti az ünnepek során kialakuló vészhelyzetek előfordulási valószínűségét, illetve hiba esetén gyakorlatilag azonnali beavatkozási lehetőséget kínál.

5 érv, amiért érdemes lehet az “iroda”, helyett szerver központból üzemeltetni a céges informatikai hátteret