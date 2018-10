Beújít a Micro Focus: Vállalatbiztonsági kompetenciaközpontot hoznak létre Budapesten

A Micro Focus a mai napon bejelentette, hogy biztonsági kompetenciaközpontot hoz létre Budapesten, amellyel aktívan támogatja a cégeket a megfelelő védelmi rendszer kialakításában és működtetésében. A vállalat a közelmúltban vette át a HPE szoftveres üzletágát, ennek köszönhetően az egyik legátfogóbb biztonsági portfóliót kínálja a hazai piacon. A termékpaletta segítségével a szervezetek megfelelő védelmet nyújthatnak felhasználóik, alkalmazásaik és adataik számára.

„A HPE szoftveres üzletágának átvételének, illetve az előző években végrehajtott, egyéb akvizícióinknak köszönhetően a Micro Focus a világ egyik vezető, tisztán szoftverekkel foglalkozó vállalatává nőtte ki magát. Portfóliónkban számos piacvezető termék megtalálható, amelyeket mostantól a magyarországi szervezetek helyi, professzionális kereskedelmi és műszaki támogatás mellett vehetnek igénybe”

– foglalta össze Gur Nedivi, a Micro Focus EMEA régiójának feltörekvő piacaiért felelős értékesítési igazgatója.

A kompetenciaközpont 2018 októberétől működik Budapesten a Novell PSH keretein belül, tízfős, külön erre a célra dedikált szakembergárdával. Az Enterprise Security Center az ügyfelek és a szoftverekkel foglalkozó partnerek számára egyaránt támogatást nyújt a teljes, Magyarországon elérhető vállalatbiztonsági termékportfólióhoz, amelynek segítségével a szervezetek átfogó védelmi rendszert építhetnek ki a leggyakoribb kiberfenyegetésekkel szemben. A cégeknek nagy szükségük van a szakértői támogatásra, mivel a kiberveszélyek száma folyamatosan nő. Az ilyen jellegű támadások már 2015-ben 3 billió dolláros károkat okoztak, és ez az érték a becslések szerint 2021-re a duplájára nő. Ezzel egyidejűleg a kiberbiztonsági szakemberek iránt is fokozódik az igény, így három éven belül várhatóan a jelenlegi triplájára, 3,5 millióra nő a betöltetlen munkahelyek száma.

„A vállalatok számára rendkívül komoly probléma, hogy a kiberfenyegetések egyre összetettebbek és a számuk is meredeken nő, miközben egyre nagyobb a hiány biztonsági szakemberekből. A HPE biztonsági termékekkel kibővített, átfogó portfóliónkkal és a professzionális helyi támogatással aktívan tudjuk segíteni a helyi szervezeteket az ilyen jellegű kihívások leküzdésében”

– mondta Szittya Tamás, a Novell Magyarország Dél-Kelet Európáért felelős regionális igazgatója.

A Micro Focus széles kínálata magában foglalja az adatok, az alkalmazások és a végpontok védelméért felelős szoftvereket, valamint a személyazonosság- és hozzáféréskezelési termékeket, illetve a biztonsági műveleteket (Security Operations) végző eszközöket egyaránt. Ezek a helyi támogatással érkező megoldások jól integrálhatók egymással, segítve a holisztikus védelmi rendszer kialakítását. A végpontok védelméről a ZENworks, míg a személyazonosságok és a hozzáférések kezeléséről a NetIQ termékek segítségével gondoskodhatnak a vállalatok, amelyek már korábban is elérhetőek voltak hazánkban. A HPE szoftveres üzletágának átvételével mostantól a Micro Focus portfóliójába tartozik többek között a Voltage és az Atalla, amelyek az adatok biztonságának fenntartásában támogatják a vállalatokat. Utóbbi a FIPS 140-2 szabványnak megfelelő, 3. szintű hardveres titkosítást kínáló eszköz. A Gartner által a piacvezetők közé sorolt Voltage termékcsalád pedig egyebek mellett olyan szoftvereket kínál, amelyek a felhőben és a helyszínen tárolt levelek, fájlok és egyéb érzékeny adatok védelméről gondoskodnak. Ezáltal többek között a GDPR követelményeinek teljesítését is elősegíti.

Az alkalmazások biztonságát a Fortify család használatával növelhetik a szervezetek, amely szintén a piacvezetők között szerepel a Gartner Magic Quadrant elemzésében. Ezek az alkalmazásbiztonságot tesztelő termékek képesek feltérképezni, elemezni és jól átlátható formában megjeleníteni az alkalmazásokban található sebezhetőségeket. A Security Operations feladatok ellátásában pedig az ArcSight termékvonal támogatja a cégeket a kibővült portfólióban, mivel átfogó képet nyújt a biztonsági incidensekről és a kapcsolódó információkról, illetve a fenyegetések elhárításában is segítséget nyújt. A Micro Focus új vállalatbiztonsági kompetenciaközpontja az ArcSight szoftverek mellett támogatást nyújt a hasonló funkciókkal rendelkező Sentinel biztonsági információ- és eseménykezelő rendszerhez is. A vállalat a jövőben is folyamatosan továbbfejleszti és új funkciókkal bővíti mindkét termékvonalat, valamint professzionális support szolgáltatást kínál a megoldásokhoz.