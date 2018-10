Vadonatúj blockchain-tesztelő szolgáltatást mutatott be a Fujitsu

A Fujitsu bemutatott új szolgáltatásával az ügyfelek felgyorsíthatják a blokklánc-megoldások vállalati fejlesztését – ami mind üzleti, mind technológiai, mind pedig jogi szempontból elősegíti stratégiai céljaik megvalósulását. Az új „Fujitsu 360 Degree Blockchain Use Case Deep-Dive” szolgáltatás a meglévő alkalmazási esetek (use case) alapján teszteli a megoldás kritikus életképességét, és azonosítja az éles használatra kész blokklánc-alkalmazás kiépítéséhez szükséges alkalmazáskomponenseket. Azt is kijelöli, milyen úton lehet minimumra szorítani az alkalmazási eset esetleges hibáiból és buktatóiból adódó kockázatokat.

A blokklánc új üzleti modellt teremt, és átalakítja a vállalatok működését a tranzakciófeldolgozás új engedélyezési modelljével. Sok blokklánc-megoldás azonban nehezen jut el az azonosított potenciális alkalmazási esettől az éles használatra kész alkalmazásig.

Az új szolgáltatás a vállalati blokklánc-fejlesztés e gyenge pontját veszi célba azzal, hogy független elemzést végző és tanácsot adó blokklánc-szakértőket kapcsol be a folyamatba. Az ügyfelek pártatlan külső szakértelem bevonásával vizsgáltathatják meg blokklánc-alkalmazási eseteiket, azon belül az általános architektúrát, az üzleti és jogi kontextust a potenciális kockázatok azonosítása, sőt akár a blokklánc-kód ellenőrzése céljából. A Fujitsuval folytatott együttműködés az elakadt blokklánc-projektek új kód segítségével történő újraindítására is lehetőséget biztosít.

„A közös alkotás, a ‘co-creation’ a Fujitsu génjeibe van kódolva. Az ügyfelekkel szorosan együttműködve azonosítjuk az egyes blokklánc-alkalmazási esetek hibáit, buktatóit és potenciális kockázatait. Taktikai és stratégiai iránymutatással segítünk mérsékelni az általános kockázatot és felkészíteni a tervet a gyakorlati megvalósításra. Ügyfelünk így abban a biztos tudatban léphet tovább, hogy a blokklánc-megoldás sikeresen átesett a kritikus életképességi és megbízhatósági teszteken. A megszabott követelményeket nem teljesítő blokklánc-alkalmazási eseteket korai szakaszban leállíthatja, megelőzve a folytatással óhatatlanul együtt járó idő- és pénzpazarlást, vagy a Fujitsu mélyreható blokklánc-szakértelmére támaszkodva újragondolhatja őket”

– mutatott rá Frederik de Breuck, a Fujitsu blokklánc-innovációs központjának vezetője.

A Fujitsu blokklánc-innovációs központja

Az új „360 Degree Blockchain Use Case Deep-Dive” szolgáltatást a Fujitsu 2018 tavaszán megnyitott brüsszeli blokklánc-innovációs központja nyújtja. A szolgáltatást kiegészítő blokklánc-termékfejlesztési keretrendszerrel mindössze öt nap alatt kidolgozható a termék prototípusa (Minimum Viable Product, MVP). A brüsszeli létesítmény is mutatja milyen elkötelezetten támogatja a Fujitsu a blokkláncot és más elosztott főkönyvi technológiákat, amelyek forradalmasítják a fogyasztók és a vállalatok közötti adásvételt, árucserét, és alapjaiban átformálják a szervezetek üzleti és működési modelljét. A Fujitsu a pénzügyi szolgáltatásokon túlmutató blokklánc-megoldások fejlesztésére törekszik. A pénzügyi szolgáltatások területén a blokklánc-technológia már széles körben módosította az üzleti modelleket, és a jövőben az informatikai rendszerek és sok más iparág új architektúrájaként is értékes lehetőségeket kínál.

A Fujitsu blokklánc-tesztelő szolgáltatásainak kínálata

A Fujitsu blokklánc-tesztelő szolgáltatásai négy szakaszból állnak: workshop, értékelés, jelentéskészítés és bemutatás. A szakaszok mindegyikét agilis projektmenedzsment technikák támogatják. Az induló workshop keretében kerül sor az egyes potenciális alkalmazási esetek részletes vizsgálatára. A konzulens megismeri az ügyfél üzleti kihívásait és azok összefüggését a szervezet általános stratégiájával. Ezt követi a kutatási és értékelési szakasz, ahol a szakértők alaposan megvizsgálják a potenciális megoldást, az üzleti és alkalmazásarchitektúrától kezdve a smart contract és a frontend-kódig. Ez az ellenőrzés jellemzően mintegy öt napot vesz igénybe.

Az értékelés eredményeit a szakértők vezetői jelentésben foglalják össze, amely vázlatos tervet és méretezési javaslatot tartalmaz az alkalmazási esethez. A munka során a Fujitsu blokklánc-projektek százaiban szerzett tapasztalatait hasznosítva azonosítja a gyakori buktatókat, amelyekre megoldásokat is kínál. Az utolsó szakaszban a Fujitsu bemutatja a jelentést az ügyfélnek, és az egyes szempontok teljes körű elemzésén túl javaslatokat és részletes következő lépéseket is meghatároz a biztonságos továbbhaladáshoz.

Ár és piaci bevezetés

A Fujitsu „360 Degree Blockchain Use Case Deep-Dive” szolgáltatása már jelenleg is elérhető az EMEIA-régióban, 14 900 euró induló áron, amely az alkalmazási eset komplexitásától függően változik. A szolgáltatás az adott ország értékesítési szervezetétől vagy a emeia.blockchaincenter@ts.fujitsu.com e-mail címen rendelhető.