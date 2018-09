Bonyolódnak a hálózatok, az IT-s dolgozóknak meg egyre több fejfájás csillapítóra van szükségük

A vállalati hálózatok bővülésével párhuzamosan egyre nagyobb kihívást jelent hatékony kezelésük – mutat rá az Oracle Communications által közzétett új tanulmány. A „Vállalati hálózatok átalakulóban: Felülkerekedni a káoszon” című jelentésben IT- és telekommunikációs vezetők kiemelték, hogy a biztonság, a csalások és a csatornák növekvő számából eredő komplexitás jelentik számukra a legégetőbb aggodalmat. Az új technológiák azonban – mint például a biometrikus rendszerek, a mesterséges intelligencia, blockchain technológia – lehetőséget jelenthetnek a biztonság és ellenőrzés fejlesztésére.

2018 júniusában az Oracle 277, az IT, a telekommunikáció és a hálózat ágazatokban dolgozó döntéshozót kérdezett meg világszerte a kulcsfontosságú üzleti és hálózati tendenciákkal kapcsolatos kilátásaikról, valamint azokról a megoldásokról, amelyek révén versenyképesek lehetnek és biztosíthatják fejlődésüket a digitális világban. A válaszadók 66 százaléka olyan vállalatokat képviselt, amelyek világszerte legalább 11 helyen működnek és 62 százalékuk menedzsmenttel rendelkezik különböző országokban. Ettől függetlenül a szoftveralapú nagykiterjedésű hálózatot (SD-WAN) is a vállalati hálózatok fejlődésének alapjául szolgáló kritikus technológiaként jelölték meg. Ennek ellenére Észak-Amerika hátrányban van más régiókkal összevetve a szoftveralapú hálózat (SDN) kiépítése terén (50% vs. 65-78%).

„Napjaink digitális gazdaságában a vállalatok egyre összetettebb működéssel és fokozott ügyfélelvárásokkal szembesülnek. Mindeközben gyakoribbak a biztonsági támadások és a kommunikációs túlterheltség, fokozva a káoszt. Ezek a jelenségek a korábbinál még inkább kifinomultabb hálózatot követelnek.”

– nyilatkozta Doug Suriano, az Oracle Communications vezető alelnöke és ügyvezető igazgatója.

Nagyobb vállalati hálózatok, nagyobb problémák

A biztonság folyamatos kihívást jelent: a válaszadók 91 százaléka a három legfontosabb kihívás közé sorolta a biztonságot, különösen Ázsia és Latin-Amerika területén, ahol a mobilhasználat a legnépszerűbb. Emellett a válaszadók több mint egyharmada értékelte a biztonságot legfontosabb kihívásként vállalati hálózataik tervezésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatban. A mobileszközök egyre fokozottabb terjedése újradefiniálja a hálózat szélét, de a biztonság továbbra is égető problémát jelent.

Új technológiák, mint lehetséges megoldások: A válaszadók 76 százaléka egyetértett azzal, hogy új megoldásokra van szükség ahhoz, hogy fejleszteni tudják a teljes hálózatuk feletti ellenőrzést. A válaszadók 69 százaléka megjegyezte, hogy biometrikus rendszereket, míg 57 százalék mesterséges intelligenciát (AI) fog alkalmazni a hálózatbiztonsági esetek kezelésére. Ezzel párhuzamosan az AI-t és a gépi tanulást is kulcsfontosságú technológiákként határozták meg a szolgáltatás-minőség és költséghatékonyság támogatása terén (30%-30%), míg a blockchain technológiát a válaszadók 27 százaléka jelölte meg legfontosabb technológiaként a hálózati ellenőrzés fejlesztésére.

A csatornák elterjedése nagyobb komplexitást eredményez: a felmérésben résztvevő válaszadók 76 százaléka szerint vállalati hálózatuk szélessége és kiterjedése egyre inkább bővül. A hálózat felhasználói számára egyre több csatorna áll rendelkezésre. Míg a hangalapú kommunikáció és az e-mail jelentik az uralkodó kommunikációs csatornákat, addig a videó, a chat és az egyéb alkalmazáson belüli kommunikáció is egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert. Mindez befolyásolja a hálózat kiépítésének és kezelésének módját, valamint azt, hogy mi határozza meg a hálózat szélét.

Fókuszban a csalások elhárítása: A válaszadók legalább 83 százaléka gyakorlatilag valamennyi típusú hálózati és telekommunikációs csalást komoly problémaként azonosított, és több mint fele hivatkozott a személyazonossággal való visszaélésekre mint kiemelt fontosságú kérdés a valós idejű kommunikáció vonatkozásában. A megoldásoknak a jelenlegi és folyamatosan fejlődő fenyegetéseket figyelembe véve kell alkalmazkodniuk és változniuk, különös tekintettel a hálózati komplexitás bővülésére.

Az SD-WAN kritikus a fejlődő vállalati hálózatok szempontjából: A válaszadók túlnyomó többsége (71%-a) egyetértett abban, hogy az SD-WAN kritikus fontosságú a vállalati hálózatuk fejlődése szempontjából, továbbá a 101 vagy ennél több helyszínen jelen lévő globális vállalatokat képviselő válaszadók nagyobb hányada (88%-a) mondta ugyanezt. Az SD-WAN-t fontolgató nagy, globális vállalatok között a kiépítés kényelme és könnyedsége jelentette a fő ösztönző erőt a válaszadók 48 százaléka számára, amit a megbízhatóság (36%) és a forgalom-vonatkozású rugalmasság (34%) követett.