Végre! A Generali-nál már köthetünk biztosítást lopott bankkártyára, vírusos gépre és akár social-media zaklatásra is!

A vállalatok és kormányzati szervek mellett a magánszemélyek is egyre inkább a cybertámadások, adatlopások és online visszaélések célkeresztjébe kerülhetnek. Ezek ellen egyrészt a biztonságtudatosság növelésével lehet védekezni, másrészt mostantól már Magyarországon is lehet cyberbiztosítást kötni a Generali jóvoltából, mellyel többek között telefonos IT távsegítséget, illetve adatlopás, online fizetési csalás, hekkertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes esetekben biztosítási kártérítést is igénybe vehetünk.

A digitalizáció korában egyre több időt töltünk az online térben, és egyre több tevékenységet végzünk az interneten. Ezzel párhuzamosan újabb és újabb biztonsági kihívások jelentkeznek otthonunkban is, amit a statisztikák is alátámasztanak: 10 másodpercenként támadnak meg hekkerek egy otthoni számítógépet, évente mintegy 500 millió felhasználói adatot lopnak el, a zsarolóvírusos támadások száma évente 350%-kal nő, és csaknem 30.000 bankkártyás visszaélést regisztráltak Magyarországon 2017-ben. Nem véletlen, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az igény az egyéni felhasználók részéről a kapcsolódó biztosítási termékek iránt.

Új cyberbiztosítás a Generalitól

A Generali a lakossági igényekre reflektálva és az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve döntött úgy, hogy cyberbiztosítási terméket fejleszt ügyfelei számára a hazai lakossági piacon. A három féle csomagváltozat elemei a lakásbiztosítás mellé, kiegészítő biztosításként vehetők igénybe.

Az új biztosítási konstrukció négy területre terjed ki.

Biztosítási szolgáltatás vehető igénybe bank- és hitelkártyával, valamint személyes internetes hozzáférési adatokkal való visszaélés esetén.

A Generali ügyfelei számára elérhető IT távsegítség többek között az operációs rendszer biztonságos telepítésére, WIFI beállítására terjed ki, segítséget nyújt egy vírustámadás esetén.

A választható adathelyreállítási szolgáltatás az adatok visszanyerésében segít.

Lehetőség van továbbá jogvédelmi szolgáltatást választani, ami akkor nyújt jogi segítséget, ha sérül a cybertérben ügyfelünk érdeke: azaz információs bűncselekmény áldozata lesz, személyiségi jogai sérülnek, vagy webes úton kötött szerződéssel kapcsolatosan van jogi vitája.

„A digitalizáció, az okoseszközök és az új technológiák terjedése új kihívásokat is eredményez, amelyekre a biztosítóknak is reagálnia kell. Éppen ezért a Generali számára stratégiai fontosságú a folyamatos innováció mind a termék-, a szervezet- és az ügyfélélmény fejlesztés területén. Ebbe a gondolatiságba illeszkedik új cyberbiztosítási szolgáltatásunk is, mely az egyre gyakrabban fellépő lakossági cyberbiztonsági kockázatokra ad választ”

– fogalmazott Erdős Mihály, a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója.

Az érdeklődők az elérhető szolgáltatásokról és az igénybevételi lehetőségekről a Generali honlapján tájékozódhatnak.

Legyél előrelátó a cybervilágban!

A cybervédelem, az online biztonság kérdésköre egy komplex kihívás, mely a társadalom valamennyi korosztályát érinti. Nem elegendő követni a trendeket és ennek megfelelően fejleszteni a szolgáltatási portfóliót, mára a megfelelő tájékoztatás, az edukáció is elengedhetetlenné vált. Ezért is indította el a biztosító a Generali előrelátó elnevezésű weboldalt, mellyel célja, hogy felhívja a figyelmet az online világ adta kihívásokra, illetve konkrét javaslatokat is tegyen a biztonság erősítése érdekében.

A www.generalielorelato.hu weboldalon hasznos gyakorlati tanácsokat kapunk többek között a megfelelő jelszóhasználatról, a kétlépcsős azonosítás fontosságáról, az online vásárlásokról, az adatok védelméről, konkrét példákon keresztül ismerhetjük meg az internetes visszaélések világát, sőt, egy cyberbiztonsági teszt kitöltésével megtudhatjuk azt is, hogy mennyire vagyunk biztonságban az online világban