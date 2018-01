A Tinder minimum 800 oldalnyi infót tárol rólad és a legféltettebb titkaidról

A Tinder jobban ismer minket, mint mi saját magunkat és az intim információk csak a jéghegy csúcsa! Mi történik ha ezeket az adatokat feltörik, vagy még rosszabb esetben eladják? Nem egyszerű az adatainkat kiszedni a Tindertől, pedig ennek csak egy e-mailbe kellene kerülnie!

Judith Duportail egy francia újságíró hölgy úgy döntött egy decemberi napon 2013-ban, hogy életében először kipróbálja a Tindert és ír egy ‘Hello’-t az első ‘match’-ének (ugyebár, akivel sikerült összepárosítania az app-nak). Ettől a naptól kezdve 922-szer indította el az applikációt és 870 különböző férfival sikerült match-elnie. Volt akivel találkozott is személyesen, volt randi, lett kapcsolat és volt rengeteg, akikre az idő múlásával később nem is emlékezett, viszont a Tinder soha nem felejt!

A társkereső app 800 oldalnyi információt tárolt Judith-ról és ezáltal valószínűsíthető, hogy mindenkiről hasonló mennyiség van raktáron, aki használja az alkalmazást. Az újságíró hölgy úgy gondolta, kikéri a Tinder-től a róla tárolt személyes infókat, amit hosszas e-mailezés és kínlódás után végül is elküldtek neki. A tömérdek mennyiségű oldal olyan információkat tartalmazott, amiről az ember álmodni se merne. A Facebook like-októl kezdve, az Instagram posztokon át az iskolai tanulmányokig, ismerősök, Tinder match-ek és szinte minden online aktivitás, ami valamilyen módon csatlakozni tud a Tinder hálózatához. – írja a The Guardian

“Hihetetlenül rémisztő, de egyáltalán nem meglepő az ilyen mennyiségű személyes információ egy felhasználóról. Minden app, amit napi szinten használunk rendelkezik ezekkel az információkkal, a Facebooknak még ennél ezerrel is több oldala van mindenkiről!”

– mondta el Oliver Keyes, a Washingtoni Egyetem adatelemzője

Egyszerűen az adatokat nem tudjuk érzékelni, mint emberek. Tudomásunk van róla, hogy idegen emberek, cégek birtokolnak rólunk végtelen mennyiségű információt, de ezt képtelenek vagyunk addig reálisan látni, amíg nincs előttünk egy 2000 oldalas nyomtatvány, ami, kvázi tudtunk nélkül csak rólunk szól. Persze mindnyájan elfogadunk minden kérdést a regisztrációnál, hiszen ezek nélkül nem is tudunk tovább haladni, hogy tudjuk használni az adott appot, viszont mindig gondoljuk át és legyünk tisztába azzal, hogy mikor, mire regisztrálunk be, illetve milyen infót adunk meg magunkról.

Itt jön képbe az, hogy az applikációk milyen biztonságot kínálnak nekünk. A Tinder világosan leírja az apró betűs részben:

“Ne számítson rá, hogy a személyes adatai, beszélgetései és egyéb kommunikációs tevékenységei örökre védve maradnak.”

Mivel a virtuális életünk a telefonon keresztül szinte összeolvad a valós életünkkel, nagyon is tisztába kell lenni azzal, hogy ki és mit tudhat meg rólunk. Ne legyünk naivak, hiszen az információ egyenlő a hatalommal. Minél többet tudnak meg rólunk, annál könnyebben törhetik fel számítógépünket, bankszámlánkat stb. Természetesen mindenféle appot és Facebookot is fogunk használni a jövőben is, mert gyakorlatilag manapság ez már elkerülhetetlen, viszont érdemes az ilyen dolgokról is tudomást szerezni és minden kipipált négyzetet és választ megfontolni, mielőtt továbbmegyünk bárhol.