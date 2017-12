Gyermekeinkre egyre nagyobb veszély leselkedik!

A szülők fele szerint a gyerekeket célzó kibertámadások száma folyamatosan nő és 33%-a véli úgy, hogy nem tudják kontrollálni gyerekeik online jelenlétét. Az iskolai vakációk alatt a gyerekek pedig még az átlagosnál is több időt töltenek az interneten.

A Kaspersky Lab kutatása szerint a szülők 50%-a tart attól, hogy gyerekeik nem megfelelő tartalommal találkoznak az interneten, a Kaspersky Safe Kids erre is nyújt megoldást, hiszen képes blokkolni vagy figyelmeztetést küldeni a veszélyes weboldalakról és alkalmazásokról. A kibertanácsadó cég szakemberei frissítették a Safe Search funkciót, amelynek használatával blokkolni lehet az olyan weboldalak megjelenítését, amelyek dohányzással, alkohollal, erőszakos jelenetekkel, vagy pornográf tartalmakkal kapcsolatosak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába keres rá a gyerek ilyen weboldalakra, azok tartalmát nem fogja megjeleníteni a készülék, mivel a program nem engedi.

Most lehetőség van a prémium funkciókat egy hétig ingyenesen kipróbálni. A prémium funkciók között találhatjuk a „gyerek-lokációt”, amely jelöli a gyerek tartózkodási helyét, valamint korlátozni lehet ezeket a területeket is. Szintén új funkció a közösségi oldalak felügyelete, amely részletes statisztikát készít a gyerekek közösségi média használatáról.

„A gyerekek naiv világképe rendkívül sebezhető a kiberfenyegetésekkel, és veszélyes tartalmakkal szemben, amelyek elárasztják a világhálót. Épp ezért a szülői felügyelet elengedhetetlen, főként az iskolai szünetek alatt. A Kaspersky Lab célja a felhasználók védelme, köztük a legfiatalabb generációké is, ezért is alkottuk meg a Kaspersky Safe Kids csomagot.”

– magyarázta Andrei Mochola, a Kaspersky Lab Consumer Business részlegének vezetője.

Ahhoz, hogy az ünnepi szezonban is biztonságban tudják csemetéiket, a Kaspersky Lab frissítette a Kaspersky Safe Kids programot. Ennek segítségével a szülők blokkolhatják a veszélyes kereséseket, időlimitet állíthatnak be, valamint távolról is ellenőrizhetik gyerekeiket.

A Kaspersky Safe Kids segít a gyerekek internetes felügyeletében és egyúttal értesítést is küld a lehetséges kockázatokról, például a nem kívánt tartalmakról, valamint tippeket ad bizonyos problémák elkerülése érdekében. A szülők személyre szabhatják a programot, meghatározhatják, hogy mi számít veszélyesnek a saját gyerekük esetében.

Például beállíthatnak időkorlátot a különböző eszközökhöz, amiken a gyerek eléri az internetet, és amint lejár az idő, automatikusan blokkolja az internetes hozzáférést a készüléken. A továbbfejlesztett verzióban arra is lehetőség van, hogy a gyerek maga is lássa, mennyi ideje van még és ha kell, akkor további időt kérjen a Safe Kids felületén. Ezt a szülő akár távolról is megadhatja a My Kaspersky oldalán keresztül.