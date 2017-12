Tudtátok, hogy a vállalatvezetők a legnagyobb adat-kiszivárogtatók

A tanulmány szerint az online társkeresők felhasználóinak 11%-a cégtulajdonos vagy felső vezető, 20%-a középvezető a munkahelyükön. Miközben ezeket a felületeket használják, nagy mennyiségű bizalmas üzleti adatot is veszélyeztetnek egyúttal.

Sőt, a kutatás kimutatta, hogy minél magasabb pozícióban van valaki, annál nagyobb kedvvel oszt meg munkahelyi információkat. Továbbá a felhasználók 12%-a profilján is közzéteszi munkahelyi adatait, míg a vezetők között ez az arány magasabb, 22%-a osztja meg ezeket az információkat. A válaszadók 10%-a vallotta be, hogy kiadott munkájáról vagy épp egy üzleti tranzakcióról szenzitív adatot, a vállalatvezetők itt is közlékenyebbek, 24%-a ismerte el, hogy üzleti titkokat elárult ismeretlennek. Összeségében a társkeresők 26%-a néhány nap után már szívesen kommunikál a munkahelyéről, míg a vezetők 38%-a. Ez nemcsak azért veszélyes, mert ismeretleneknek kiadják az üzleti adatokat, hanem súlyosabb következményekkel is járhat – például ipari kémek, kiberbűnözők, vagy egyszerűen illetéktelenek kezébe is kerülhetnek a privát adatok.

A munka és a magánélet határainak összemosása több okból is veszélyes lehet. Az egyik, amit a válaszadók 51%-a elismerte, hogy ugyanazt a készüléket és/vagy számítógépet használja a munkája során, amivel felkeresi az online társkereső honlapokat, azaz a vállalati dokumentumokat, a levelezést és akár még a céges jelszavakat is kockáztatja ezzel. A megkérdezettek 38%-a vallotta be, hogy készülékén céges levelezést tárol, így egy esetleges feltörés során minden ilyen tárolt adat veszélyeztetve van.

Ami még ennél is aggasztóbb, hogy az online társkeresőt használók nagy része nem gondoskodik készülékeinek informatikai vádelméről, vagy nem is veszik figyelembe, hogy milyen értékes adatokat tesznek elérhetővé a kiberbűnözők számára. A megkérdezettek mindössze 27%-a használ biztonsági megoldást, 33%-a fordít figyelmet arra, hogy kevés információt osszon meg és 16%-a semmilyen védelemre nem gondol, hiszen nem is érzi veszélyeztetve magát.

Miként a kutatások kimutatták, a számítógépes kockázatok több különböző helyről érkezhetnek. A vállalati vezetők mintegy 19%-ának fertőzték meg kártékony programmal, vagy zsarolóvírussal készülékeit online társkereső felületen keresztül.

„Az online társkeresés anélkül is elég nagy kihívás, hogy az ember csalók áldozatává válna és veszélyeztetné cégét. Ami igazán nyugtalanító, hogy a cégvezetők milyen könnyedén elárulják a céges információkat, adatokat a digitális társkereső szolgáltatók felületein. Ennél már csak az aggasztóbb, hogy biztonsági védelem hiányában a vállalati adatokat könnyen hozzáférhetővé teszik a kiberbűnözők számára. A vállalati készülékek informatikai védelméről gondoskodni kell és javasoljuk a társkeresőknek, hogy ne tegyék közzé a céges adataikat az érdeklődőknek.”

– mondta Vladimir Zapolyansky, a Kaspersky Lab KKV részlegének vezetője.

Annak érdekében, hogy megvédje vállalkozását a kiberbűnözőktől, a Kaspersky Lab széles választékát kínálja a legújabb kiberbiztonsági megoldásokon alapuló programoknak, amelyek egyedülálló kombinációi az emberi szakértelemnek, a gépi tanulásnak és könnyen kezelhetőek, telepíthetőek speciális IT ismeretek nélkül is.

Kis vállalkozásoknak a Kaspersky Small Office Security csomagot ajánljuk, amely megbízható védelmet nyújt a számítógépek, a szerverek és a mobil készülékek számára többek között malware, pénzügyi visszaélések, zsarolóprogramok és adatvesztés ellen.