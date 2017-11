Az egész családnak biztonságot nyújt a LastPass

A LogMeInhez tartozó LastPass az egész család digitális életét egyszerűbbé és biztonságosabbá tevő szolgáltatással bővíti portfólióját. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet, hogy bár a felhasználók jelentős többsége fontosnak tartja jelszavait a család védelme szempontjából, mégis kevesen tesznek megfelelő lépéseket, ami által könnyű prédává válnak az egyre növekvő számú online csalók számára.

A családoknak manapság nyomasztó mennyiségű online fiókot és jelszót kell nyilvántartaniuk, emiatt sokan lemondtak arról, hogy biztonságos módon hozzák létre és jegyezzék meg a jelszavaikat, vagy osszák meg online fiókjaikat a családtagjaikkal – mondja Matt Kaplan, a magyar alapítású LogMeIn-hez tartozó LastPass vezérigazgatója. A CEO szavait több kutatás igazolja: egy közelmúltban elvégzett felmérés szerint a megkérdezettek 91 százaléka úgy véli, erős jelszavak használatával jobban megóvhatja a családját. Emellett a válaszadók több mint fele volt már olyan vészhelyzetben, amikor nem tudott kapcsolatot teremteni a családjával, vagy nem fért hozzá az online fiókjaihoz.

Nem nehéz megérteni a téma fontosságát egy olyan világban, amikor már a bankügyeinket és a vásárlások jelentős részét is online végezzük, személyes adataink nagy részét is virtuálisan tároljuk. Erre a trendre figyelt fel a hazai startupként indult, majd nemzetközi sikertörténetté váló LogMeIn, amikor 2015-ben felvásárolta a LastPasst. A cég ezáltal sokmillió háztartás életében lett közvetlenül is jelen. A családok életét könnyíti meg a vállalat legújabb terméke LastPass Families, amely egyszerű és biztonságos megoldást kínál a családtagok jelszavainak és egyéb fontos adatainak kezelésére. A LastPass Families segítségével a felhasználók a bankszámlájuk, útlevelük és bankkártyáik adatait is biztonságban tárolhatják, emellett akár mappákba rendezhetik és meg is oszthatják őket a családtagjaikkal, vagy szükség esetén más személyekkel is.

„Ezzel az új verzióval olyan egyszerű eszközt adunk a családok kezébe, mellyel biztonságban tudhatják, és könnyen rendszerezhetik a bizalmas adataikat, így végső soron ellenőrzésük alá vonhatják az online életüket”

– hangsúlyozza Kaplan. A modern „digitális család” igényeit szem előtt tartva létrehozott LastPass Families hat licencet tartalmaz, és a következő szolgáltatásokat kínálja:

Korlátlan megosztás – A családtagok kényelmesen tárolhatják a jelszavaikat, hitelkártya-adataikat, értékes dokumentumaikat és egyéb információikat, majd azokat mappákba rendezve korlátlanul és rugalmasan megoszthatják a családtagjaikkal.

– A családtagok kényelmesen tárolhatják a jelszavaikat, hitelkártya-adataikat, értékes dokumentumaikat és egyéb információikat, majd azokat mappákba rendezve korlátlanul és rugalmasan megoszthatják a családtagjaikkal. Hozzáférés vészhelyzetben – A családok a vészhelyzeti hozzáférési funkciónak köszönhetően előre gondoskodhatnak arról, hogy mindig legyen egy családtag, aki váratlan helyzetekben hozzáfér ezekhez a nélkülözhetetlen információkhoz.

A családok a vészhelyzeti hozzáférési funkciónak köszönhetően előre gondoskodhatnak arról, hogy mindig legyen egy családtag, aki váratlan helyzetekben hozzáfér ezekhez a nélkülözhetetlen információkhoz. Egyszerű adatkezelés – A család adatait kezelő családtag, a „családi adatgazda” hozzáféréssel rendelkezik egy olyan, egyszerűen használható központi felülethez, melyen gyorsan felveheti és eltávolíthatja a családtagokat a LastPass Families fiókból.

– A család adatait kezelő családtag, a „családi adatgazda” hozzáféréssel rendelkezik egy olyan, egyszerűen használható központi felülethez, melyen gyorsan felveheti és eltávolíthatja a családtagokat a LastPass Families fiókból. Minden családtagnak egyedi fiók – Minden családtag külön, önálló LastPass fiókot kap, melyben eltárolhatja a személyes jelszavait, és meghatározhatja, hogy melyek kerülhetnek megosztásra másokkal, és melyeket szeretne bizalmasan kezelni.

– A LastPass Families a legjobb módszer a család bizalmas információinak biztonságos tárolására és a jelszavak biztonságos létrehozására – teszi hozzá Carley Knobloch, lifestyle tech szakértő és LastPass-felhasználó. – A szülők számára nagy megnyugvást jelent, hogy biztonságban tudják a család online életét, ráadásul jó példát mutatnak a gyerekeknek is digitális higiénéből.