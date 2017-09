7 fő veszély és ellenszeri, melyek leselkednek gyermekeinkre

A mai nap a Kaspersksy Lab, a világ vezető információbiztonsággal foglalkozó vállalata beszélgetést kezdeményezett a hazai közélet kiemelkedő szereplőivel.

A kerekasztal beszélgetés vendégei voltak Erős Antónia, műsorvezető, Epres Panni manöken, akik a szakmai sikereik mellett mindketten kétgyermekes családanyaként is helyt állnak az offline és a digitális életben, valamint Dr. Parti Katalin, az Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársa, a gyerekeket érintő internetes veszélyek hazai specialistája.

A beszélgetés egyik kiemelt megállapítása volt, hogy a gyerekek többet lógnak a neten mint valaha, a NetSmart című tanulmány szerint (A Nemzetközi Eltűnt és Kizsákmányolt Gyerekek Központjának online kutatatása) a 12-17 év közötti gyerekek 93%-a internetezik, ebből 75 százalékának van mobiltelefonja és 73%-uk fészbukozik, ebből minden második gyerek tölt fel magáról képeket.

A Kaspersky Lab egy friss kutatása szerint jelenleg több készülék található egy otthonban, mint ember és háziállat. Ezek az eszközök egyre fontosabb szerepet töltenek be az életünkben, mivel számos tevékenységre használjuk: szörfözünk az interneten, vásárlunk és videókat osztunk meg. Ez az óriási online összekapcsolódás azonban rengeteg veszélyt rejt magában.

A gyermekek véletlenül is kitehetik családtagjaikat az online kockázatoknak, például véletlenül a közös számítógépen vagy hálózaton belül olyan rosszindulatú programokat tölthetnek le, amelyek a bűnözők számára hozzáférést biztosítanak szüleik bankszámlájához vagy más privát információkhoz. A gyermekek internetes védelme elsősorban és mindenekelőtt tudatosság kérdése. A számítógépes biztonsági szoftverek segíthetnek megvédeni őket bizonyos fenyegetések ellen, de a legfontosabb biztonsági intézkedés a gyermekekkel való kommunikáció.

Dr. Parti Katalin szerint a gyerekekre leselkedő első számú veszélyt az internetes zaklatás jelenti. Az Internetsafety101.org szerint a közösségi médiában jelen lévő tizenévesek 90%-a figyelmen kívül hagyta a megfélemlítést, aminek szemtanúja volt. Pedig minden harmadik gyerek internetes zaklatás áldozata.

Epres Panni szerint bármilyen gyerekeket érő veszély, így a számítógépes zaklatás elleni védelem legjobb alapja, ha nyíltan tudunk beszélni gyermekeinkkel arról, hogy mi történik velük a digitális világban és próbálunk neki megoldást nyújtani, hogyan lépjünk fel az elkövetőkkel szemben.

Ha a probléma komolyra fordul, akkor Magyarországon igénybe vehető számos helpdesk vonal, ahol a szülő és a gyerekek is bejelentést tehetnek telefonon vagy chatszobában. Legfontosabb elérhetőségek: Kék-vonal, biztonságosinternet.hu vagy az internethotline.hu felület.

“Szerencsésebb esetekben nem is kell külső segítséghez fordulni. Ha a gyereket kisebb online piszkálódások érik, sokszor közösségen belül is sikerül megoldást találni a problémára, például kortárs mentorképzésen keresztül. Hangadó, nagyobb befolyással bíró gyerekeket is bevonhatunk a rossz(ak) elleni harcban. Meg lehet értetni a gyerekekkel, hogy sokszor könnyebb jót tenni, mint rosszat, így egy iskolai közösségen belül a hangadók kiállhatnak a sértett mellett.”