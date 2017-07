Meg kell lépni a szükséges óvintézkedéseket

Ön belegondolt már abba, milyen érzés lehet, ha hirtelen egyik pillanatról a másikra semmihez nem fér hozzá a telefonján? Nem éri el a képeit és a dokumentumait, nem tud megnyitni egy névjegyet sem a kontaktlistában?

Ez akkor is sokkoló, ha csupán a személyes fotóinkról és fájljainkról van szó, ha azonban vállalati tulajdonú adatokat is érint, akkor még komolyabb károkhoz vezethet. A mobilos zsarolóvírusok ugrásszerű terjedésével pedig egyre nagyobb az esély arra, hogy ilyen történjen. A Novell szakértői szerint szerencsére csökkenthető a kockázat, ha konténertechnológiával is óvják az érzékeny fájlokat, alkalmazásokat és erőforrásokat.

A WannaCry példája megmutatta, hogy egy zsarolóvírus óriási pusztításra képes, és ezektől a rosszindulatú szoftverektől nincs biztonságban a nagyvállalatok és szervezetek jelentős része. A ransomware-ek azonban nem csak az asztali gépeket és vállalati szervereket képesek megfertőzni. Egyre több olyan zsarolóvírus létezik, amely a mobileszközökre jelent veszélyt.

Túszul ejtett okostelefonok

Egy friss kutatás szerint az Androidos rendszerekre írt ransomware-ek száma több mint 50 százalékkal nőtt az elmúlt év során. Az ilyen jellegű, rosszindulatú programok e-mailben is terjedhetnek, illetve gyakran ártalmatlannak tűnő alkalmazásnak álcázzák őket, amelyeket általában külső, a Google Play áruháztól független, ellenőrizetlen alkalmazástárakból töltenek le a gyanútlan felhasználók.

Bárki, aki már kereste kétségbeesetten a telefonját, esetleg egy lemerült akkumulátor vagy mobilnetkeret miatt nélkülözte a karnyújtásnyira lévő, létfontosságú információkat, átérzi, mekkora veszteség lehet egy zsarolóvírus miatt zárolt okostelefon. Ha a készüléken vállalati erőforrások, adatok és alkalmazások is elérhetők, a kár még nagyobb lehet, és akár a céges információk is veszélybe sodródhatnak.

Védelem professzionális eszközökkel

Szerencsére a szervezetek számára rendelkezésre állnak különféle lehetőségek azon kívül is, hogy remélik a legjobbakat, illetve nyomatékosan felhívják a felhasználók figyelmét a mobil vírusirtók és a körültekintő mobilhasználat fontosságára. A megfelelő megoldások segítségével a vállalatok maguk is tehetnek azért, hogy csökkentsék a zsarolóvírusokkal járó kockázatokat.

A ZENworks Mobile Workspace mobil alkalmazásmenedzsment megoldás például konténertechnológiát alkalmazva teszi lehetővé a vállalatok számára, hogy egy általuk felügyelt munkaterületen keresztül biztosítsanak mobil hozzáférést az alkalmazottak számára a céges alkalmazásokhoz, és jobban védjék az adatokat.

Minden konténerben, biztonságban

Az eszköz számos hasznos funkciót kínál az informatikai szakemberek és felhasználók számára, amelyek többek között a rosszindulatú támadásokkal járó kockázatokat is csökkentik. Például mobil e-mailhozzáférést is magában foglal, amelynek köszönhetően biztonságos mobil konténeren keresztül lehet elérni az elektronikus leveleket.

A kontaktlista és a naptár szintén konténerizált, ennek köszönhetően a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazottak, ügyfelek és partnerek személyes adatai és elérhetőségei biztonságos, elkülönített helyen tárolódnak. Így egy esetleges ransomware támadás esetén is kisebb annak a veszélye, hogy ezekhez is hozzáférnek a támadók vagy maga a rosszindulatú szoftver.

A megoldás lehetőséget nyújt továbbá arra, hogy a felhasználók biztonságos kapcsolaton keresztül, mobil böngészőből érjék el a vállalat intranetfelületét és egyéb webes alkalmazásait, ami szintén nagyobb biztonságot garantál a céges erőforrások és információk számára.