A Kaspersky Lab jóslat-alkalmazást fejlesztett ki az elkövetkezendő 30 évre

A Kaspersky Lab globális kiberbiztonsági cég idén ünnepli 20 éves fenállását a szoftvergyártó piacon. Múlt héten bemutatta a Föld 2050 nevű, interaktív multimédiás projektjét, amely megjövendöli az elkövetkezendő 30 év társadalmi- és technológiai fejlődés előrejelzéseit. A Kaspersky Lab futurológusokkal, köztük Ian Pearson jövőelemzővel, tudósokkal és művészekkel együttműködve állította össze a közeljövő látomásait. A felhasználóknak is van lehetőségük formálni a jövőképet a projekt weboldalán.

A Kaspersky Lab felmérést végzett, miként fog a világ kinézni a technológiai fejlődések következtében, hogy jobban felkészülhessünk a jövő kihívásaira. A kibertanácsadó cég a következő problémákra keresett választ: hogyan fogjuk kezelni a privát szférát, ha az életünk egyre nagyobb része digitalizált? Ha az emberek minden eszközt beültetnek majd a saját testükbe és adataikat a felhőben tárolják, akkor milyen módon védjük ezeket az adatokat? És ami még ennél is fontosabb egy kibertanácsadó cég számára: mik lesznek az új végpontok? Hogyan tud például egy emberi testbe egy szoftver beavatkozni?

“A Föld 2050 nevű projektben vázolt prognózis valósággá válhat mindössze néhány évtizeden belül. Ez a projekt nem csupán egy kreatív gyakorlat számunkra, hanem segít a jövőre való felkészülésben. Az elmúlt 20 évben a Kaspersky Lab szakemberei a számítógépes bűnözés ellen harcoltak és testközelből figyelhették a kibercsapdák rohamszerű fejlődését, épp ezért lehetnek képesek a tudásukkal és szakértelműkkel arra ösztönözni a felhasználókat, hogy alaposabban szemléljék a jövő biztonsági technológiáit. Habár a jövő találmányai csodálatosak is lehetnek, mint például a vezető nélküli autók, intelligens infrastruktúrák és az azonnali adatmegosztás képessége, de számolnunk kell azzal is, hogy mindezek védtelenné is tehetik a felhasználókat. Minden ilyen potenciál egy új lehetőséget jelent a kiberbűnözők számára is.“