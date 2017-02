Fujitsu a PRIMEFLEX for OpenStack

A Fujitsu PRIMEFLEX integrált rendszerek családjának ma bemutatott, új tagja segít a vállalatoknak előkészíteni a nyílt forráskódú felhőalapú technológia bevezetését. A megbízható, nagyvállalati kategóriájú teljesítményt nyújtó megoldás a SUSE OpenStack Cloud felügyeleti platform költségelőnyeit is biztosítja. A FUJITSU PRIMEFLEX for OpenStack integrált rendszer új SUSE-változata zökkenőmentes megoldást kínál a felhasználó cégeknek ahhoz, hogy helyben telepített rendszereiket áthelyezzék a felhőbe.

A megoldás a Fujitsu és a SUSE tavaly novemberben bejelentett stratégiai szövetségének első gyümölcse. A partnerkapcsolat a felhőmegoldások, a kritikus támogatás és a konténertechnológiák fejlesztését állítja a középpontba. A Fujitsu és a SUSE által fejlesztett, új PRIMEFLEX for OpenStack segítségével a vállalatok gyorsabban kiterjeszthetik környezetüket a felhőre – kiaknázva a felhőalapú számítástechnika rugalmasságát és költségtakarékosságát. A Fujitsu és a SUSE egyben zökkenőmentessé is teszik az OpenStack felhő bevezetését, mivel a PRIMEFLEX rendszer teljesen megszünteti a felhőkörnyezet üzembeállításával kapcsolatos komplexitást és bizonytalanságot. A stresszmentes indulást közös referenciaarchitektúra támogatja. Így a felhasználó cég biztos lehet benne, hogy a rendszer telepítés után azonnal gördülékenyen fog működni.

A PRIMEFLEX for OpenStack olyan ügyfeleknek készült, akik a felhőkörnyezetre való átállás első lépéseként szeretnék gyorsan, biztonságosan és egyszerűen megvizsgálni és bevezetni a privát OpenStack platformot. A SUSE-kiadás a kulcsrakész rendszereket és referenciaarchitektúrákat egyaránt tartalmazó, rendkívül sikeres PRIMEFLEX integrált rendszercsalád legújabb tagja.

„Az OpenStack – a feladat jellegétől függetlenül – de facto szabványnak számít a felhőinfrastruktúrák világában, és jelentős költségmegtakarítást biztosít a szállítóspecifikus rendszerekhez képest. Eddig azonban az OpenStack-környezet bevezetése jelentős szakértelmet és önállóságot igényelt, ezért nagy hibakockázattal járt, sokáig tartott és drága is volt. A helyben telepített OpenStack felhőinfrastruktúra kialakítását támogató, előkonfigurált és előtesztelt integrált rendszerrel mi most mindkét terület legjavát nyújtjuk ügyfeleinknek. Validált referenciaarchitektúráinknak köszönhetően nem kell aggódniuk az OpenStack interoperabilitása miatt. A PRIMEFLEX-dizájnnak köszönhetően pedig kicsiben indulhatnak és igény szerint, biztonságos és kipróbált növekedési terv mentén skálázhatják rendszereiket – és egyben a nyilvános és privátfelhő-szolgáltatások bevezetésére is felkészülhetnek”